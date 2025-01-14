Cannes'da 'En İyi Kadın Oyuncu' seçilmişti... Merve Dizdar şövalye ilan edildi!
Cannes Film Festivali’nde “En İyi Kadın Oyuncu” ödülünü kazanan Merve Dizdar, Fransa’dan “Edebiyat ve Sanat Şövalyesi” unvanı alacak. Özel tören, 28 Ocak’ta düzenlenecek.
Geçtiğimiz yıl Cannes Film Festivali’nde “En İyi Kadın Oyuncu” ödülüne layık görülen Merve Dizdar, Fransa’dan bir başka prestijli ödül daha alacağını duyurdu.
Ünlü oyuncuya, Fransa’nın önemli nişanlarından biri olan “Edebiyat ve Sanat Şövalyesi” unvanı verilecek.
"ŞÖVALYE İLAN EDİLDİM"
YouTube'da bir programa konuk olan Dizdar, bu büyük onuru şu sözlerle açıkladı:
“Cannes’da çok büyük bir hayali gerçekleştirdikten sonra ‘Daha ne olabilir?’ diye düşünürken, şövalye ilan edildim.”
Nişan, 28 Ocak’ta düzenlenecek özel bir törenle Merve Dizdar’a takdim edilecek.
TÜRKİYE’DEN DAHA ÖNCE AJDA PEKKAN VE NURİ BİLGE CEYLAN ALDI
Fransa’nın kültür ve sanat alanında üstün başarı gösteren kişilere verdiği bu nişan, daha önce Türkiye’den Ajda Pekkan ve Nuri Bilge Ceylan’a takdim edilmişti. Merve Dizdar, bu unvana layık görülen sayılı isimlerden biri oldu.
Merve Dizdar, Cannes Film Festivali'nde kazandığı büyük başarı ve sanat alanındaki katkılarıyla uluslararası platformda Türkiye'yi gururlandırmaya devam ediyor.
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