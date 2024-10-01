Magarsus'tan 2. sezon: Çağlar Ertuğrul ve Merve Dizdar başrolde
Magarsus dizisinden ikinci sezon geliyor. Dizinin çekimleri başladı.
BluTV dizisi Magarsus'un ikinci sezon çekimleri başladı. Çağlar Ertuğrul ve Merve Dizdar'ın başrolde yer aldığı diziye ikinci sezonda Bora Akkaş, Bihter Dinçel, Cemre Ebüzziya, Hazal Türesan, Vildan Atasever, Deniz Celiloğlu ve Sezin Akbaşoğulları dahil oluyor.
Yunus Ozan Korkut'un yönetmenliğini üstlendiği senaryosunu Mustafa Yürüktümen ile birlike kaleme aldığı Magarsus dizisi ikinci sezonunu 2025 yılında izleyicisi ile buluşturacak.
Etiketler: #magarsus #BluTV #çağlar ertuğrul #Merve Dizdar
En Çok Okunan Haberler
-
- Bahçeli'nin hedefinde Saniye Ateş var!
- AKP'li Ensarioğlu'ndan ‘b.kunu çıkardılar’ çıkışı!
- Işıkhan'dan 'emekli maaşı' açıklaması
- 'Ayağa kalkma' eleştirilerine ilk yanıt
- İki Bakanlık arasında 'Narin cinayeti' krizi
- '13 dakika sonra' amca ve Nevzat buluşması
- Kemal Kılıçdaroğlu yanıt verdi!
- 'Kızıma para vererek kendine alıştırmış'
- Bu paranın hesabını veren var mı?
- 'Tehdit yerine Ateş'in sunduğu dosyayı açıklasa...'