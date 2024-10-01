Magarsus'tan 2. sezon: Çağlar Ertuğrul ve Merve Dizdar başrolde

Magarsus dizisinden ikinci sezon geliyor. Dizinin çekimleri başladı.

Magarsus'tan 2. sezon: Çağlar Ertuğrul ve Merve Dizdar başrolde
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 01.10.2024 - 20:06

BluTV dizisi Magarsus'un ikinci sezon çekimleri başladı. Çağlar Ertuğrul ve Merve Dizdar'ın başrolde yer aldığı diziye ikinci sezonda Bora Akkaş, Bihter Dinçel, Cemre Ebüzziya, Hazal Türesan, Vildan Atasever, Deniz Celiloğlu ve Sezin Akbaşoğulları dahil oluyor.

Yunus Ozan Korkut'un yönetmenliğini üstlendiği senaryosunu Mustafa Yürüktümen ile birlike kaleme aldığı Magarsus dizisi ikinci sezonunu 2025 yılında izleyicisi ile buluşturacak.



Etiketler: #magarsus #BluTV #çağlar ertuğrul #Merve Dizdar

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