Yayınlanma: 14.08.2024 - 17:02

Güncelleme: 14.08.2024 - 17:02

Rol aldığı "Hatırla Sevgili", "Gönülçelen" ve "Kırık Kanatlar" gibi dizilerle tanınan Cansel Elçin, meslektaşı Zeynep Tuğçe Bayat'la 2020 yılında hayatını birleştirdi. Oyuncu çift, bebek beklediklerini takipçileriyle paylaştı. Peki, Cansel Elçin kimdir, kaç yaşında, nereli? Cansel Elçin dizi ve filmleri...

CANSEL ELÇİN KİMDİR?

Elçin, 20 Eylül 1973 tarihinde İzmir Tire’de dünyaya geldi. Babası bir terzidir. Bir abisi var. İlkokul 1 ve 2’yi Tire’de okudu. 8 yaşında ailesi ile birlikte gittiği Paris’te yaşamını devam ettiren Cansel Elçin, ilk ve orta eğitimini Paris’te Lycée Racine’de tamamladı. Lisede dil ve edebiyat okudu. Sonra üniversiteye başladı ama 6 ay sonra bıraktı. 90’lı yıllarda bir süre ticaretle uğraştı. Türkiye’den Denizli ve Bursa’dan getirdikleri bornoz, çarşaf, tekstil gibi ürünleri büyük zincir mağazalara sattı. Bundan da sıkılınca dört yıllık bir tiyatro okuluna girdi. Bu dönemde parasız kaldığında krepçide krep yaptı, garsonluk, barmenlik, sonra Ritz’te şoför olarak çalıştı, özel şoförlük de yaptı.

Fransa’nın önde gelen tiyatro okullarından Ecole Florent’e yazılarak devam etti. New York'ta Actor’s Studio'larını kuran Lee Strasberg’in oğlu John Strasberg ile Jack Garfein'den sinema ve tiyatro dersleri aldı.

Okulu tamamladıktan sonra Fransa’nın çeşitli bölgelerinde birçok temsilde sahne alarak profesyonel tiyatro hayatına başladı. Tiyatronun yanı sıra çeşitli reklam ve sinema filminde de rol aldı. Aynı zamanda 2007 senesinde senaryosunu da kendisinin yazdığı ve yönetmenliğini üstlendiği “Papillon” adlı kısa bir film çekti.

1997 yılında bir temsilde kendisini izlemeye gelen Ferzan Özpetek ile tanışan Cansel Elçin, yönetmenin "Harem Suare" adlı filmiyle kamera arkasında cast oluşumu ve çekim konusunda deneyim kazandı. Bu paylaşım ayrıca kendisine Türkiye'nin önde gelen kadın yönetmenlerinden Tomris Giritlioğlu ile çalışma fırsatı da sundu.

Tomris Giritlioğlu ile tanışmasıyla birlikte Türkiye’de oyunculuğa başladı ve "Kırık Kanatlar" adlı dizi ile 2005 yılından itibaren Türkiye’de sanat hayatını sürdürmeye karar verdi.

Asıl çıkışını ise Ahmet karakterini canlandırdığı Hatırla Sevgili dizisiyle yaptı. Bu dizide başrolü üstlenen ve Beykent Üniversitesi tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen 7. İletişim Ödülleri'nde, 8000 öğrencinin katıldığı anket sonuçlarına göre "En İyi Erkek Dizi Oyuncusu" ödülü alan Cansel Elçin, Yağmur Taylan ve Durul Taylan kardeşlerin (Taylan Biraderler) yönettiği Küçük Kıyamet adlı sinema filmi ile Türk sinemasına da adım atmış oldu.

Sertap Erener'in Bir Damla Gözlerimde adlı şarkısının klibinde rol aldı.

Cansel Elçin, 4 Temmuz 2012 tarihinde Pınar Apaydın ile evlendi.

2017 yılında başrollerini Ece Uslu, Cansel Elçin, Nilay Deniz ve Berk Atan'ın paylaştığı "Dayan Yüreğim" dizisinde 24 Şubat 2017 akşamı, 4'üncü bölümünden itibaren Ayşegül Atik de diziye dahil olup Cansel Elçin'in annesi Türkan karakterini canlandıracaktır. Dizide ayrıca Ege Aydan, Bora Akkaş, Didem İnselel, Bülent Alkış, Tuncer Salman, Mehmet Aslan, Ayşegül Atik gibi oyuncular da rol almaktadır.

Filmleri ve dizileri :

2017 - Dayan Yüreğim (Fuat)(TV Dizisi)

2015 - Evlenmeden Olmaz (Yavuz)(Sinema Filmi)

2015 - Eve Dönüş (Yusuf)(TV Dizisi)

2015 - Bizim Hikaye (İsmail)(Sinema Filmi)

2014 - Roya (Aref) (Kısa Film)

2014 - Kusursuz Plan (Kendisi)(TV Dizisi)

2014 - Darbe (Sinema Filmi)

2014 - Asla Vazgeçme (Sinema Filmi)

2012 - Kötü Yol (Dizi)

2011 - Yalancı Bahar (Dizi)

2011 - Aşk Tesadüfleri Sever (sinema)

2010 - Gönülçelen (Dizi)

2009 - Ada »Talip Ertürk Ve Murat Emir Eren (sinema)

2009 - Kampüste Çıplak Ayaklar (sinema)

2008 - Cennetin Çocukları (Dizi)

2008 - 120 » Özhan Eren ve Murat Saraçoğlu (sinema)

2006 - Küçük Kıyamet (sinema)

2006-2008 Hatırla Sevgili (Dizi)

2005 - Kırık Kanatlar (Dizi)

2004 - L'equilibre De La Terreur » Jean-Martial Lefranc (sinema)

2004 - Tu Vas Rire Mais Je Te Quıtte » Philippe Harel (sinema)

2004 - Navarro–Une Femme Aux Abois » José Pinheiro (tv.filmi)

2002 - La Crim' » Denis Amar (tv.filmi)

2002 - A Plus Pollux » Luc Pages (sinema)

2001 - L'art (Delicat) De La Seductıon » Richard Berry (sinema)

1999 - Le Cœur A L'ouvrage » Laurent Dussaux (sinema)

1999 - Route De Nuit » Laurent Dussaux (tv.filmi)

1998 - Harem Suare (Le Dernier Harem) » Ferzan Özpetek (sinema)

1997 - Irma Vep » Olivier Assayas (sinema)