'Çarli' dizisinin Cilvenaz'ı Mine Çağlar Kondu dünyaevine girdi

Bir döneme damga vuran "Çarli" dizisinde hayat verdiği "Cilvenaz" karakteriyle tanınan Mine Çağlar Kondu evlendi. Bir süredir ortalarda görünmeyen ünlü isim, nikah pozlarını takipçileriyle paylaştı

'Çarli' dizisinin Cilvenaz'ı Mine Çağlar Kondu dünyaevine girdi
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 07.10.2024 - 17:15

1998-1999 yıllarında yayınlanan "Çarli" dizisinde canlandırdığı "Cilvenaz" karakteriyle tanınan Mine Çağlar Kondu, uzun süredir gözlerden uzak bir yaşam sürüyor. Dizinin ardından birkaç projede daha rol alan Kondu, şimdilerde veteriner hekim olarak mesleğini sürdürüyor.

Mine Çağlar Kondu, sevgilisi Sertaç Sevim ile sade bir nikah töreniyle evlendi. Mutlu gününden kareleri sosyal medya hesabından paylaşan Kondu, takipçilerinin beğenisini kazandı.

Çocuklar ve aileler arasında büyük ilgi gören "Çarli" dizisinde şöhreti yakalayan Mine Çağlar Kondu, daha sonra "Sıcak Saatler", "Mavi Düşler" ve "Ayşecik" gibi dizilerde de rol aldı.

Oyunculuk kariyerine devam ettiği yıllarda İstanbul Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi’nde eğitim alan Kondu, günümüzde veterinerlik yapmaya devam ediyor.


Etiketler: #Çarli dizi

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