Yayınlanma: 18.09.2024 - 09:52

Güncelleme: 18.09.2024 - 09:52

Kaan Yıldırım'ın yaşamı merak ediliyor. Ulan İstanbul, Hekimoğlu ve Kopuk gibi dizilerde yer alan Kaan Yıldırım'ın kaç yaşında ve nereli olduğu araştırılıyor. Peki, Kaan Yıldırım kim, kaç yaşında, nereli? Kaan Yıldırım ve Pınar Deniz evlendi mi? Kaan Yıldırım hangi dizilerde oynadı? İşte ayrıntılar...

KAAN YILDIRIM KİM?

Kaan Yıldırım 24 Aralık 1986 tarihinde İstanbul'da doğdu. İngiltere Londra Brunel Üniversitesi pazarlama bölümünden mezun oldu. Başkent İletişim Bilimleri Akademisi'nde oyunculuk eğitimi aldı.

Oyunculuk kariyerine Kayıp dizisinde Kadir karakterini canlandırarak başladı. Ancak Yıldırım, asıl çıkışını başrollerinde Uğur Polat, Sevtap Özaltun, Erkan Kolçak Köstendil, Şebnem Bozoklu'nun oynadığı 'Ulan İstanbul' adlı dizisiyle yaptı. 2015 yılında ise başrollerini Ezgi Eyüboğlu ile üstlendiği bir yaz dizisi olan Adı Mutluluk dizisinde Batu Değirmenci karakterini canlandırdı.

KAAN YILDIRIM VE PINAR DENİZ EVLENDİ Mİ?

Kaan Yıldırım, 2022 yılında aşk yaşamaya başladığı Pınar Deniz ile 17 Eylül 2024 tarihinde Roma, İtalya'da evlendi.

KAAN YILDIRIM HANGİ DİZİLERDE OYNADI?

2013-2014 - Kayıp (Kadir)

2014-2015 - Ulan İstanbul (Ferdi)

2015 - Adı Mutluluk (Batu)

2016 - Kalbim Yangın Yeri (Volkan)

2017 - Klavye Delikanlıları (Kerem)

2018 - İnsanlık Suçu (Cemal Gökdemir)

2019 - Halka (Kaan Karabulut)

2019-2021 - Hekimoğlu (Mehmet Ali Çağlar)

2022-2023 - Sipahi (Korkut Ali Türkoğlu)

2024 - Kopuk (Ferhan / Orhan İnan)