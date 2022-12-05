Operator filminin konusu ne, oyuncuları kim?
2015 yılında vizyona giren Operator filmi, televizyon ekranlarında izleyiciyle buluşan filmler arasında yer alıyor. Peki, Operator filminin konusu ne? Operator filminin oyuncuları kim? Operator filminin IMDb puanı kaç?
Operator, yönetmenliğini Obin Olson ve Amariah Olson'un, senaristliğini ise Dwain Worrell ve Anthony Feole'nin üstlendiği, 2015 yapımlı bir aksiyon/gerilim filmidir.
OPERATOR FİLMİNİN KONUSU NE?
Pam, şehir polisi olan kocası Jeremy Miller'dan ayrı yaşayan evli bir kadındır. Pam, 911 acil durumları için çağrı merkezi operatörü olarak çalışmaktadır. Pam'in, eşiyle resmi olarak boşanana kadar velayetini üstlendiği Cassie adında bir kızı vardır. Bir gün, kötü şöhretli bir suçlu Richard, Cassie'yi kaçırır.
OPERATOR FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Luke Goss
Mischa Barton
Michael Paré
Ving Rhames
Operator FİLMİNİN IMDB PUANI KAÇ?
Operator filminin IMDb puanı 10 üzerinden 4.3 olarak belirlenmiştir.
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