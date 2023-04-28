Cebinizde 244 bin TL olmadan bu çiçeği koparmayın

Yayınlanma: 28.04.2023 - 10:40

Güncelleme: 28.04.2023 - 10:40

Doğu ve Güney Doğu Anadolu bölgelerinde yüksek rakımlı alanlarda yetişen ve halk arasında "Ağlayan Gelin" ile "Hüzün Çiçeği" olarak bilinen ters laleler, Palu ilçesinde gecikmeli çiçek açtı.

Bu yıl 15-20 gün aralığında daha geç açtığı görülen koruma altındaki ters laleler, Palu, Alacakaya ve Arıcak bölgesinde yoğunluk gösteriyor.

SADECE 15 GÜN ÇİÇEK AÇIYOR

Yılda sadece 15 gün açan, nesli tehlike altında olan ters lalelerin, bir tanesini koparan kişiye 244 bin 315 lira idari para cezası kesiliyor.