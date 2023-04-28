Cebinizde 244 bin TL olmadan bu çiçeği koparmayın

Elazığ’ın Palu ilçesinde ters laleler çiçek açtı. Bu sene 15 gün geç açan ve görüntüsüyle görsel şölen sunan çiçeği koparmanın cezası 244 bin 315 lira olarak açıklandı.

İHA
Yayınlanma: 28.04.2023 - 10:40
Cebinizde 244 bin TL olmadan bu çiçeği koparmayın
Abone Ol google-news

Doğu ve Güney Doğu Anadolu bölgelerinde yüksek rakımlı alanlarda yetişen ve halk arasında "Ağlayan Gelin" ile "Hüzün Çiçeği" olarak bilinen ters laleler, Palu ilçesinde gecikmeli çiçek açtı.

Bu yıl 15-20 gün aralığında daha geç açtığı görülen koruma altındaki ters laleler, Palu, Alacakaya ve Arıcak bölgesinde yoğunluk gösteriyor.

SADECE 15 GÜN ÇİÇEK AÇIYOR

Yılda sadece 15 gün açan, nesli tehlike altında olan ters lalelerin, bir tanesini koparan kişiye 244 bin 315 lira idari para cezası kesiliyor.


çiçek ters lale lale

İlgili Haberler

Soyer: Yakında çiçeklenen bahar dalları gibi şahane bir ülkeye kavuşacağız

Soyer: Yakında çiçeklenen bahar dalları gibi şahane bir ülkeye kavuşacağız
Sinem Çiçek'in şüpheli ölümünde son görüntüler

Sinem Çiçek'in şüpheli ölümünde son görüntüler
İlkbaharın müjdecisi 'ters laleler' çiçek açtı

İlkbaharın müjdecisi 'ters laleler' çiçek açtı

Resmi İlanlar

En Çok Okunan Haberler