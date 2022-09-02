'Çekiç ve Gül: Bir Behzat Ç. Hikâyesi' dizisinden yeni tanıtım
Fenomen polisiye dizisi Behçat Ç.’nin yeni hikâyesi "Çekiç ve Gül: Bir Behzat Ç. Hikâyesi"nden yeni bir tanıtım paylaşıldı.
Behzat Ç.’nin yeni hikâyesi, "Çekiç ve Gül: Bir Behzat Ç. Hikâyesi"nden yeni bir tanıtım yayınlandı.
Blu TV'nin sosyal medya hesabından yayınlanan tanıtımda, "Bu şehir yenileniyor derken aslında birileri şehri ikiye bölüyor. Yeni Ankara, Eski Ankara... Çekiç ve Gül: Bir #BehzatÇ. Hikayesi, yakında BluTV'de!" ifadeleri kullanıldı.
Bu şehir yenileniyor derken aslında birileri şehri ikiye bölüyor. Yeni Ankara, Eski Ankara... Çekiç ve Gül: Bir #BehzatÇ. Hikayesi, yakında BluTV'de! ??@Ortaksyapim @papazinpilavi pic.twitter.com/pNW7aVUwG6— BluTV (@BluTV) September 2, 2022
DİZİ HAKKINDA
Dizide Beşikçioğlu'nun yanı sıra İnanç Konukçu (Hayalet), Berkan Şal (Akbaba), Ege Aydan, Ayça Eren, Güven Kıraç, Mehmet Ali Nuroğlu, Esra Ronabar, Burak Dakak, Evliya Aykan, Derin Beşikçioğlu ve Gökçe Eyüboğlu rol alacak.
Senaryosu Ercan Uğur tarafından kaleme alınan dizinin yönetmen koltuğunda Devrim Yalçın oturuyor.
Yazar Emrah Serbes’in ‘Her Temas İz Bırakır’ romanından esinlenerek Ercan Mehmet Erdem’in senaristliğinde diziye uyarlanan “Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi”, yayınladığı 2010-2013 yıllarında büyük ses getirmiş ve izleyicileri ekran başına kilitlemişti.
Dizinin 4. Sezonu ise 6 yıl aradan sonra 2019’da Blu TV’de yayınlanmıştı.
Hikâyenin ‘Behzat Ç. Seni Kalbime Gömdüm’ ve ‘Behzat Ç. Ankara Yanıyor’ adında çekilmiş iki de filmi bulunuyor.
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