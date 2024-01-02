Çekim izinleri iptal edilmişti: 'Kızıl Goncalar' Fatih’ten taşındı
Haftalardır hedef alınan ve iki mekandaki çekim izinleri iptal edilen 'Kızıl Goncalar'ın Fatih’teki mekanlarının Beykoz Kundura Fabrikası’na taşınacağı öğrenildi.
FOX TV ekranlarında izleyicilerle buluşan 'Kızıl Goncalar' dizisi, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bağlı iki mekanındaki çekim izinlerinin iptal edilmesinin ardından Beykoz Kundura Fabrikası’na taşınma kararı aldı.
Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Özgü Namal ile Özcan Deniz’i buluşturan diziye RTÜK tarafından em para hem de 2 kez program durdurma cezası verildi.
Yayıncı kuruluş, kararın tebliğinin ardından bölge idare mahkemesine başvurarak RTÜK kararına itiraz edecek.
Çekimleri devam eden dizinin üçüncü bölümü 8 Ocak Pazartesi akşamı yayımlanacak.
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