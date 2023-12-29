Özge Özpirinçci'den 'Kızıl Goncalar'a destek

Ünlü oyuncu Özge Özpirinçci, gelen şikayet ve tepkiler üzerine RTÜK'ün ceza verdiği 'Kızıl Goncalar'a destek verdi. Özpirinçci, "Sanata nihai şeklini baskı ve yasaklar değil; hayat verir" ifadelerini kullandı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 29.12.2023 - 10:15
Özge Özpirinçci'den 'Kızıl Goncalar'a destek
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Show TV'de yayınlanan 'Sandık Kokusu' dizisinde Karsu karakterini canlandıran oyuncu Özge Özpirinçci, RTÜK‘ün 2 kez yayın durdurma cezası verdiği 'Kızıl Goncalar' dizisine destek verdi. 

"SANATA NİHAİ ŞEKLİNİ YASAKLAR DEĞİL HAYAT VERİR"

Özpirinçci, 'Kızıl Goncalar'daki Zeynep karakterinin "Olan hep kızlara oluyor" sözünün altını çizerek, şu ifadeleri kullandı: 

"Sanat, ilhamını hayattan alır. Sanata nihai şeklini baskı ve yasaklar değil; hayat verir. Olan hep kızlara olur ama gerçeği de en çıplak haliyle kızlar böyle suratımıza çarpar. Zeynep’in hikayesi elbet seyircisiyle bir şekilde buluşacak ve Zeynep de bize kendi gerçeğini anlatacak…"


Özge Özpirinçci Kızıl Goncalar

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