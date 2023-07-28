'Görevimiz Tehlike'nin Kapalıçarşı'daki çekimleri iptal edildi!

Yayınlanma: 28.07.2023 - 11:08

Güncelleme: 28.07.2023 - 11:08

Tom Cruise’un başrol oyuncusu ve ortak yapımcısı olduğu 'Görevimiz Tehlike' serisinin yedinci filmi olan 'Görevimiz Tehlike: Ölümcül Hesaplaşma'nın ilk bölümü 14 Temmuz'da gösterime girdi.

Filmin ikinci bölümü ise 28 Haziran 2024'te tarihinde gösterime girecek. Filmin bir bölümünün de İstanbul’da çekilmesi planlandı.

Filmin yönetmeni Christopher McQuarrie, kalabalık bir ekiple çekim mekanı arayışı için Tarihi Yarımada'da incelemeler yaptı. Christopher McQuarrie’ın inceleme yaptığı mekanlardan biri de Kapalıçarşı’ydı.

Habertük'ten Mehmet Çalışkan'ın haberine göre, McQuarrie incelemelerin ardından Kapalıçarşı’nın çekim için uygun olduğuna karar verdi ama iki gün sonra bu kararından vazgeçti. McQuarrie kararına neden olarak gizlilik sözleşmesinin ihlal edilmesini gösterdi.

İNCELEMELER YAPILDI

Pazar günü kapalı olan Kapalıçarşı'ya incelemeler için özel ekip çağrıldı. Çarşı yönetiminin belirlediği birkaç kişi de Christopher McQuarrie ve ekibine gizlilik sözleşmesi çerçevesinde eşlik etti.

İncelemelerin arından Kapalıçarşı esnaflarından biri dükkanının kamera kayıtlarını sosyal medyaya sızdırdı. McQuarrie bunun üzerine ‘Görevimiz Tehlike: Ölümcül Hesaplaşma’nın ikinci bölümünü İstanbul’da çekmekten vazgeçti.