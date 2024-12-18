Çekimleri başladı: Eva Green ile Murat Yıldırım başrolde!

İstanbul'da uluslararası dev bir proje çekiliyor. Heyecan verici projenin yönetmeni Bahman Ghobadi, ortak yapımcısı Martin Scorsese olurken filmin başrollerini dünyaca ünlü Fransız oyuncu Eva Green ve Murat Yıldırım’ın paylaşıyor.

Çekimleri başladı: Eva Green ile Murat Yıldırım başrolde!
Abone Ol google-news
cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 18.12.2024 - 23:23

Bahman Ghobadi’nin yönetmen koltuğunda oturduğu ve Martin Scorsese’nin ortak yapımcı olarak projeye katkıda bulunduğu “İki Ağaç” kod adlı filmin Türkiye’de çekimlerine başladı.

Birsen Altuntaş’ın haberine göre, psikolojik gerilim türündeki film, ağırlıklı olarak İngilizce olarak çekiliyor. 2025 yılında gösterime girecek filmin başrollerini dünyaca ünlü Fransız oyuncu Eva Green ve Murat Yıldırım’ın paylaşıyor.

Filmin yürütücü yapımcılığını Dochi Medya üstleniyor. Filmin detayların önümüzdeki günlerde paylaşılması bekleniyor.

Film doğa ve insan arasındaki bağın derinliklerine inerken, insan psikolojisinin karanlık ve karmaşık yanlarını araştıracak. Bu heyecan verici ortak yapım, hem festival çevresinde hem de genel izleyici arasında şimdiden geniş yankı uyandırmayı hedefliyor.


Etiketler: #Murat Yıldırım #Eva Green #Film

İlgili Haberler

Margot Robbie ve Jacob Elordi başrolde: 'Uğultulu Tepeler' uyarlaması 2026'da vizyona girecek...

Margot Robbie ve Jacob Elordi başrolde: 'Uğultulu Tepeler' uyarlaması 2026'da vizyona girecek...
Yeni Guy Ritchie dizisinin isimleri belli oldu: Tom Hardy, Helen Mirren ve Pierce Brosnan başrolde...

Yeni Guy Ritchie dizisinin isimleri belli oldu: Tom Hardy, Helen Mirren ve Pierce Brosnan başrolde...
'Sen Ağlama İstanbul'un ilk bölüm tarihi belli oldu: İsmail Hacıoğlu, Simay Barlas ve Aytaç Şaşmaz başrolde...

'Sen Ağlama İstanbul'un ilk bölüm tarihi belli oldu: İsmail Hacıoğlu, Simay Barlas ve Aytaç Şaşmaz başrolde...
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler