Çekimleri başladı: Eva Green ile Murat Yıldırım başrolde!

Yayınlanma: 18.12.2024 - 23:23

Güncelleme: 18.12.2024 - 23:23

Bahman Ghobadi’nin yönetmen koltuğunda oturduğu ve Martin Scorsese’nin ortak yapımcı olarak projeye katkıda bulunduğu “İki Ağaç” kod adlı filmin Türkiye’de çekimlerine başladı.

Birsen Altuntaş’ın haberine göre, psikolojik gerilim türündeki film, ağırlıklı olarak İngilizce olarak çekiliyor. 2025 yılında gösterime girecek filmin başrollerini dünyaca ünlü Fransız oyuncu Eva Green ve Murat Yıldırım’ın paylaşıyor.

Filmin yürütücü yapımcılığını Dochi Medya üstleniyor. Filmin detayların önümüzdeki günlerde paylaşılması bekleniyor.

Film doğa ve insan arasındaki bağın derinliklerine inerken, insan psikolojisinin karanlık ve karmaşık yanlarını araştıracak. Bu heyecan verici ortak yapım, hem festival çevresinde hem de genel izleyici arasında şimdiden geniş yankı uyandırmayı hedefliyor.