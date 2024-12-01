'Sen Ağlama İstanbul'un ilk bölüm tarihi belli oldu: İsmail Hacıoğlu, Simay Barlas ve Aytaç Şaşmaz başrolde...

Yayınlanma: 01.12.2024 - 17:56

Güncelleme: 01.12.2024 - 17:56

Başrollerinde İsmail Hacıoğlu, Simay Barlas, Aytaç Şaşmaz, Tamer Levent ve Burcu Cavrar'ın yer aldığı Star TV'nin yeni dizisi "Sen Ağlama İstanbul" yayına girmek için gün sayıyor.

Yapımını OGM Pictures’ın üstlendiği, yönetmen koltuğunda Çağrı Villa Lostuvalı'nın oturduğu "Sen Ağlama İstanbul" dizisinin yayın tarihi belli oldu.

Dizi 10 Aralık Salı akşamı ilk bölümüyle Star TV ekranlarında olacak.

Dönem dizisi olarak izleyiciyle buluşacak olan Sen Ağlama İstanbul dizisinin senaryosunu Pelin Gülcan, Lara Bulut Tecim ve Batuhan Özbay kaleme alıyor.

KADRODA KİMLER VAR?

Sen Ağlama İstanbul'un kadrosunda; Mehmet Çevik, Ayşegül Ünsal, Şehsuvar Aktaş, Özlem Tokaslan, Pınar Çağlar Gençtürk, Mert Denizmen, Yağmur Özbasmacı, Gökhan Bekletenler, Buse Giriftinoğlu, Nazlıcan Demir, Zeynep Dreyfi Zuhri, Batuhan Bayar, Sami Aksu, Halil Karaata ve Tamer Levent gibi isimler yer alıyor.

DİZİNİN KONUSU NE?

Dizinin konusu ise şöyle:

"İstanbul’da geçen ve imkânsız bir aşkı konu alan dizide; tıp fakültesinde okuyan güçlü ve umut dolu genç bir kadın olan Şehrazat, sevgilisi Ferhat’la mutlu bir gelecek hayali kurarken, Ferhat’ın suçsuz yere idama mahkûm edilmesi tüm hayatlarını altüst eder. Şehrazat, sevdiği adamı darağacından kurtarmak için karanlık nüfuzuyla tanınan Büyükbey’den çaresizce yardım ister.

Ancak, bilmediği bir gerçek vardır: Büyükbey’in yaptığı hiçbir iyilik karşılıksız kalmaz. Büyükbey’in kızı Şirin ve yeğeni Kubat’ın mutsuz evliliği, imparatorluğunu korumak için kurduğu planla birleşince herkesin hayatı kökünden değişecek ve hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktır."