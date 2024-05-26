Çekimleri Kapadokya'da başlayacak: Melisa Döngel'in yeni filmi
Selahattin Sancaklı’nın yeni filmi Güzelin Hikayesi'nin çekimleri bayram sonrası Kapadokya’da başlayacak. Projede usta aktör Fikret Kuşkan da var.
“Güzelin Hikayesi” filmi Fikret Kuşkan, Burak Sevinç ve Melisa Döngel’i buluşturuyor.
Filmin yönetmen koltuğunda Selahattin Sancaklı oturacak.
DAHA ÖNCE BERABER ÇALIŞMIŞLARDI
Kapadokya’da çekilecek filmde Melisa Döngel “Hare” karakterini canlandıracak. Film ismini “Güzel” adlı attan alıyor.
Birsen Altuntaş'ın haberine göre, yapımcılığını Murat Ulaş’ın üstlendiği film bayram sonrası sete çıkacak. Senaryosunu Emine Karataş’ın yazdığı filmde usta aktör Fikret Kuşkan ağayı canlandıracak.
Fikret Kuşkan ile yönetmen Selahattin Sancaklı “Akif” dizisinde de beraber çalışmıştı.
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