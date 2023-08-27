Melisa Döngel kim, kaç yaşında? Melisa Döngel hangi dizi ve filmlerde oynadı?
Melisa Döngel, yer aldığı dizilerle adından sık sık söz ettiriyor. Peki, Melisa Döngel kim, kaç yaşında? Melisa Döngel hangi dizi ve filmlerde oynadı?
Bizim Hikaye, Sadakatsiz ve Aşk Mantık İntikam gibi sevilen dizilerde yer alan Melisa Döngel'in yaşamı yurttaşlar tarafından merak ediliyor. Peki, Melisa Döngel kim, kaç yaşında? Melisa Döngel hangi dizi ve filmlerde oynadı? İşte ayrıntılar...
MELİSA DÖNGEL KİM?
18 Eylül 1999 tarihinde İstanbul'da doğdu. Anne tarafından Rus asıllı olan Döngel, Rusya vatandaşlığına sahip olmasına rağmen İstanbul'dabüyüdü. Eğitimini, Osman Yağmurdereli Sanat Akademisinde tamamladı. İlk güçlü oyunculuk deneyimi, 2016'da Hangimiz Sevmedik adlı dizide Sevtap karakteri oldu. Yine aynı yıl rol aldığı Arka Sokaklar dizide Nil karakterini oynadı. 2017-2019 yılları arasında FOX'ta yayımlanan Bizim Hikaye adlı dizide Deniz Çelik Elibol karakterini canlandırdı. 2020-2021 yılları arasında yine FOX'ta yayımlanan Sen Çal Kapımı adlı dizide Ceren Başar karakterine hayat verdi. 2021 yılında Sadakatsiz dizisinde konuk oyuncu olarak rol aldı. Aynı yıl Sen Çal Kapımı dizisine veda etmiş FOX'un diğer dizisi Aşk Mantık İntikam'ın kadrosuna dahil olup, 2022'ye kadar Çağla Yılmaz karakterini canlandırdı. 2023 yılında Mahsun Kırmızıgül'ün yönettiği Prestij Meselesi adlı sinemada "Ayşen" karakterini canlandırdı.
MELİSA DÖNGEL HANGİ DİZİLERDE OYNADI?
Arka Sokaklar - Nil
Hangimiz Sevmedik - Sevtap
Elif - Süreyya
Bizim Hikaye - Deniz Çelik Elibol
Aşk Ağlatır - Cemre Balaban
Sen Çal Kapımı - Ceren Başar
Sadakatsiz - Genç Hicran
Aşk Mantık İntikam - Çağla Yılmaz
Kusursuz Kiracı - Leyla
Dünyayla Benim Aramda - Ceren
Barbaros Hayreddin: Sultanın Fermanı - Mia de Luna
Aşk Taktikleri 2 - Feride
Kirli Sepeti - Aylin
MELİSA DÖNGEL HANGİ FİLMLERDE OYNADI?
Melisa Döngel'in tek sinema filmi, Mahsun Kırmızıgül'ün yönetmen koltuğunda oturduğu 2023 yapımı Prestij Meselesi filmi. Döngel filmde Ayşen karakterine hayat verdi.
En Çok Okunan Haberler
-
- Sadece 3 soru, katılımcıların yüzde 83'ü çuvallıyor!
- IMF'den destek mi istendi?
- Ameliyata ilişkin ayrıntılar ortaya çıktı
- SADAT teklifi kayıp!
- Süre daralıyor: Son gün 31 Ağustos!
- Robot Sophia'ya 'Kılıçdaroğlu' sorusu
- Cüneyt Özdemir o günlerde ne yapıyordu?
- Eylül ayı para yağmuru: 5 Burç cüzdanını dolduracak!
- Robot Sophia'dan tartışma yaratan sözler
- Yazarlarımız, Akşener'in çıkışını yorumladı