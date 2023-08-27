Yayınlanma: 27.08.2023 - 19:04

Güncelleme: 27.08.2023 - 19:04

Bizim Hikaye, Sadakatsiz ve Aşk Mantık İntikam gibi sevilen dizilerde yer alan Melisa Döngel'in yaşamı yurttaşlar tarafından merak ediliyor. Peki, Melisa Döngel kim, kaç yaşında? Melisa Döngel hangi dizi ve filmlerde oynadı? İşte ayrıntılar...

MELİSA DÖNGEL KİM?

18 Eylül 1999 tarihinde İstanbul'da doğdu. Anne tarafından Rus asıllı olan Döngel, Rusya vatandaşlığına sahip olmasına rağmen İstanbul'dabüyüdü. Eğitimini, Osman Yağmurdereli Sanat Akademisinde tamamladı. İlk güçlü oyunculuk deneyimi, 2016'da Hangimiz Sevmedik adlı dizide Sevtap karakteri oldu. Yine aynı yıl rol aldığı Arka Sokaklar dizide Nil karakterini oynadı. 2017-2019 yılları arasında FOX'ta yayımlanan Bizim Hikaye adlı dizide Deniz Çelik Elibol karakterini canlandırdı. 2020-2021 yılları arasında yine FOX'ta yayımlanan Sen Çal Kapımı adlı dizide Ceren Başar karakterine hayat verdi. 2021 yılında Sadakatsiz dizisinde konuk oyuncu olarak rol aldı. Aynı yıl Sen Çal Kapımı dizisine veda etmiş FOX'un diğer dizisi Aşk Mantık İntikam'ın kadrosuna dahil olup, 2022'ye kadar Çağla Yılmaz karakterini canlandırdı. 2023 yılında Mahsun Kırmızıgül'ün yönettiği Prestij Meselesi adlı sinemada "Ayşen" karakterini canlandırdı.

MELİSA DÖNGEL HANGİ DİZİLERDE OYNADI?

Arka Sokaklar - Nil

Hangimiz Sevmedik - Sevtap

Elif - Süreyya

Bizim Hikaye - Deniz Çelik Elibol

Aşk Ağlatır - Cemre Balaban

Sen Çal Kapımı - Ceren Başar

Sadakatsiz - Genç Hicran

Aşk Mantık İntikam - Çağla Yılmaz

Kusursuz Kiracı - Leyla

Dünyayla Benim Aramda - Ceren

Barbaros Hayreddin: Sultanın Fermanı - Mia de Luna

Aşk Taktikleri 2 - Feride

Kirli Sepeti - Aylin

MELİSA DÖNGEL HANGİ FİLMLERDE OYNADI?

Melisa Döngel'in tek sinema filmi, Mahsun Kırmızıgül'ün yönetmen koltuğunda oturduğu 2023 yapımı Prestij Meselesi filmi. Döngel filmde Ayşen karakterine hayat verdi.