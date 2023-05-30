Neşe Erberk kimdir, nereli, kaç yaşında? Neşe Erberk kaç yaşında Türkiye Güzeli seçildi? Neşe Erberk'in kızı Selin Erberk kimdir?

Yayınlanma: 30.05.2023 - 12:43

Güncelleme: 30.05.2023 - 12:43

Neşe Erberk hakkında detaylar merak ediliyor. Peki, Neşe Erberk kimdir, nereli, kaç yaşında? Neşe Erberk kaç yaşında Türkiye Güzeli seçildi? Neşe Erberk evli mi? Neşe Erberk'in kızı Selin Erberk kimdir? İşte, Neşe Erberk hakkında merak edilenler...

NEŞE ERBERK KİMDİR?

Neşe Erberk, Türk iş kadını, mankenlik ajansı sahibi ve eğitimci olarak tanınır. 14 Ekim 1964 tarihinde İstanbul'da doğdu. Robert Kolej'de ortaokul ve lise eğitimini tamamladıktan sonra 1986 yılında Boğaziçi Üniversitesi İşletme bölümünden mezun oldu.

Üniversite eğitimi sırasında mankenlik yapmaya başladı ve başarılı bir kariyer inşa etti. 1982 yılında "Bayan Vizon" seçildi ve bir sonraki yıl Türkiye Güzeli seçildi. 1984 yılında ise Avrupa Güzeli seçildi ve bu unvanı Badgastein, Avusturya'da kazandı.

Mezuniyetinin ardından 1987 yılında kendi adını taşıyan kast ve mankenlik ajansını kurdu. Başlangıçta Erberk Kast Prodüksiyon Tic. ve Ltd. Şti olarak faaliyet gösteren ajansı, daha sonra Neşe Erberk Model Ajansı Tanıtım ve Organizasyon Ltd. Şti olarak isim değişikliği yaptı.

1999 yılında Ayk Gürdikyan ile evlendi ve aynı yıl üçüz kızları Alin, Selin ve Lara dünyaya geldi. Çocuklarının doğumuyla birlikte çocuklara yönelik bir eğitim merkezi açma hayalini gerçekleştirmeyi düşündü. Bu doğrultuda araştırmalar yaparak, çocukların yeteneklerini ve ilgi alanlarını keşfedebilecekleri bir merkez oluşturma kararı aldı.

Eylül 2002 tarihinde Türkiye'nin ilk Yetenek Geliştirme Programı ile hedeflediği 1,5-6 yaş aralığındaki çocuklar için bir anaokulu kurdu. Bu okul, Neş'e Erberk Anaokulları olarak bilinir. Bugün İstanbul'da Etiler Merkez, Balmumcu, Kemerburgaz, Florya, Halkalı, Bahçeşehir, Beylikdüzü, Ataşehir ve Çekmeköy olmak üzere 9 şubesi bulunmaktadır. Ayrıca İstanbul dışında Çorlu, Tekirdağ, İzmit, Ankara Oran, Ankara Yapracık, Ankara İncek, Eskişehir, İzmir-Karşıyaka, İzmir-Bornova, Aydın, Denizli, Bursa, Trabzon, Samsun, Zonguldak, Diyarbakır, Malatya ve Elazığ gibi farklı illerde toplamda 28 şubesi bulunmaktadır.

NEŞE ERBERK KAÇ YILINDA TÜRKİYE GÜZELİ SEÇİLDİ?

Neşe Erberk, 1983 yılında düzenlenen yarışmada Türkiye Güzeli seçildi.

NEŞE ERBERK KAÇ YILINDA AVRUPA GÜZELİ SEÇİLDİ?

Neşe Erberk, 1984 yılında düzenlenen yarışmada Avrupa Güzeli seçildi.

NEŞE ERBERK ÖZEL HAYATI

Neşe Erberk, 1999 yılında Ayk Gürdikyan ile evlendi ve aynı yıl üçüz kızları Alin, Selin ve Lara dünyaya geldi. Çift 9 yıl sonra yollarını ayırma kararı aldı.

Neşe Erberk'in kızı Selin Erberk Gurdikyan da 2022 Türkiye Güzeli seçildi.

SELİN ERBERK KİMDİR?

2022 Miss Turkey 8 numarada yarışan ve yarışmada 3.olan Selin Erberk Gurdikyan 1.78 boyundadır. Selin Erberk, Florida Üniversitesi'nde Tıp Fakültesi son sınıf öğrencisidir. 23 yaşındaki Gurdikyan aynı zamanda Miss Turkey 1983 Güzeli Neşe Erberk'in kızıdır.