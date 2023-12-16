Celil Nalçakan'dan kötü haber: 'Benden duyun istedim...'
Ünlü oyuncu Celil Nalçakan, 'Kardeşlerim' dizisinin setinde kaza geçirdiğini duyurdu.
Atv’de izleyicilerle buluşan 'Kardeşlerim' dizisinde Akif
Atakul rolüne hayat veren oyuncu Celil Nalçakan, set kazası geçirdi.
Geçirdiği kazayı sosyal medya hesabından duyuran Nalçakan
paylaşımına, "Benden duyun istedim" notunu düştü.
“BU SENENİN NAZARI”
Nalçakan paylaşımında, "Buna da bu senenin nazarı
diyelim mi? Diyelim. Benden duyun istedim. Ufak bir set kazası yaşadım ama her
şey yolunda. Yarın Akif’im işinin başında" ifadelerini kullandı.
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