Celil Nalçakan'dan kötü haber: 'Benden duyun istedim...'

Ünlü oyuncu Celil Nalçakan, 'Kardeşlerim' dizisinin setinde kaza geçirdiğini duyurdu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 16.12.2023 - 16:05
Celil Nalçakan'dan kötü haber: 'Benden duyun istedim...'
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Atv’de izleyicilerle buluşan 'Kardeşlerim' dizisinde Akif Atakul rolüne hayat veren oyuncu Celil Nalçakan, set kazası geçirdi.

Geçirdiği kazayı sosyal medya hesabından duyuran Nalçakan paylaşımına, "Benden duyun istedim" notunu düştü.

“BU SENENİN NAZARI”

Nalçakan paylaşımında, "Buna da bu senenin nazarı diyelim mi? Diyelim. Benden duyun istedim. Ufak bir set kazası yaşadım ama her şey yolunda. Yarın Akif’im işinin başında" ifadelerini kullandı.



Celil Nalçakan

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