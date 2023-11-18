Celil Nalçakan, oyunculuk kariyerinde Zeki Alasya'nın önemini anlattı

Yayınlanma: 18.11.2023 - 13:00

Güncelleme: 18.11.2023 - 13:00

Ünlü oyuncu Celil Nalçakan, katıldığı "Ne Olursan Ol Rahat Ol" adlı YouTube programında, oyunculuk kariyerine Zeki Alasya'nın nasıl etki ettiğini anlattı. 45 yaşındaki oyuncu, ailesinden gizli katıldığı TÜRVAK burs sınavını kazandığını, babasının öğrenmesi üzerine merdivenlerde karşılaştığı Zeki Alasya'nın müdahalesiyle oyunculuk kariyerine adım attığını açıkladı.

Nalçakan, anılarını şu sözlerle paylaştı:

"Ailemden gizli TÜRVAK burs sınavına girdim ve kazandım. Babam öğrendiğinde beni okuldan almaya geldi. Tam merdivenlerden inerken Zeki Alasya ile karşılaştık. Babama ‘Feridun Bey sizin oğlunuz oyuncu. Siz izin verirseniz şimdi yapar. Siz de bunun tadını çıkarırsınız. Vermezseniz siz terk-i diyar ettiğinizde yapacak’ dedi. Babam anında ‘Peki’ dedi. Benim 13 yılda yapamadığım şeyi Zeki Baba 13 saniyede yaptı."

Zeki Alasya'nın vefatından sonra öğrendiği bir başka detayı da paylaşan Nalçakan, "Zeki Alasya'nın ölümünden sonra öğrendiğim bir gerçek var. Ben okula yüzde 100 bursla kabul edildiğini zannediyordum. Meğer yüzde 50 burs kazanmışım. Zeki Baba demiş ki; ‘Yüzde 50’sini ben ödeyeceğim ama bu çocuğa söylemeyeceğiz’. Keşke bir izin olsa da beş saniyeliğine yanına gidip elini öpebilsem" şeklinde duygusal ifadeler kullandı.

Yeşilçam'ın unutulmaz isimlerinden Zeki Alasya, karaciğer rahatsızlığı nedeniyle 2 Nisan 2015'te hastaneye kaldırıldı ve 8 Mayıs 2015'te tedavi gördüğü sırada hayatını kaybetti.