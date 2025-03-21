Cem Gölbaşı kimdir, kaç yaşında, nereli? Cem Gölbaşı olayı ne?

Kendisiyle dalga geçen bir kişiyi peruk giydirip tehdit ve eziyet ettiği gerekçesi ile 20 yıldan 44 yıla kadar hapsi talep edilen Genç Fenerbahçeliler'in lideri Cem Gölbaşı için tahliye kararı verildi. Peki, Cem Gölbaşı kimdir, kaç yaşında, nereli? Cem Gölbaşı olayı ne?

Cem Gölbaşı kimdir, kaç yaşında, nereli? Cem Gölbaşı olayı ne?
Abone Ol google-news
Haber Merkezi
Yayınlanma: 21.03.2025 - 16:51

Genç Fenerbahçeliler'in lideri Cem Gölbaşı, kendisiyle dalga geçen bir kişiyi peruk giydirip tehdit ettiği gerekçesiyle tutuklanmıştı. Gölbaşı'nın hakkında savcı, tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edilmesini talep etti ve mahkeme tahliye kararı verdi. Peki, Cem Gölbaşı kimdir, kaç yaşında, nereli? Cem Gölbaşı olayı ne?

CEM GÖLBAŞI KİMDİR?

Cem Gölbaşı, Fenerbahçe'nin en büyük ve etkili taraftar gruplarından biri olan Genç Fenerbahçeliler'in (GFB) lideridir. Fenerbahçe tribünlerinde uzun yıllardır aktif bir figür olarak tanınan Gölbaşı, GFB’nin organizasyonlarında öncü bir rol oynayarak Fenerbahçe camiasının güçlü destekçilerinden biri olarak bilinir.

CEM GÖLBAŞI OLAYI NE?

Genç Fenerbahçeliler'in (GFB) lideri Cem Gölbaşı, kendisiyle dalga geçen bir kişiyi peruk giydirip tehdit ettiği gerekçesiyle tutuklanmıştı. Gölbaşı'nın savcılık tarafından tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edilmesi talep edilmiş ve mahkeme, Gölbaşı ve beraberindeki 4 kişi için tahliye kararı verdi. Gölbaşı hakkındaki 20 yıldan 44 yıla kadar hapis cezası talebiyle ilgili dava süreci devam ediyor.


Etiketler: #Cem Gölbaşı #fenerbahçe #GENÇ Fenerbahçeliler

İlgili Haberler

Can Uzun kimdir? Futbolcu Can Uzun hangi takımda oynuyor?

Can Uzun kimdir? Futbolcu Can Uzun hangi takımda oynuyor?
Ersoy Nezir Çınarlı kimdir? Ersoy Nezir Çınarlı ile Hayal Köseoğlu sevgili mi?

Ersoy Nezir Çınarlı kimdir? Ersoy Nezir Çınarlı ile Hayal Köseoğlu sevgili mi?
Eddie Jordan kimdir, kaç yaşında? Eddie Jordan öldü mü?

Eddie Jordan kimdir, kaç yaşında? Eddie Jordan öldü mü?
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler