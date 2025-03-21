Yayınlanma: 21.03.2025 - 16:51

Güncelleme: 21.03.2025 - 16:51

Genç Fenerbahçeliler'in lideri Cem Gölbaşı, kendisiyle dalga geçen bir kişiyi peruk giydirip tehdit ettiği gerekçesiyle tutuklanmıştı. Gölbaşı'nın hakkında savcı, tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edilmesini talep etti ve mahkeme tahliye kararı verdi. Peki, Cem Gölbaşı kimdir, kaç yaşında, nereli? Cem Gölbaşı olayı ne?

CEM GÖLBAŞI KİMDİR?

Cem Gölbaşı, Fenerbahçe'nin en büyük ve etkili taraftar gruplarından biri olan Genç Fenerbahçeliler'in (GFB) lideridir. Fenerbahçe tribünlerinde uzun yıllardır aktif bir figür olarak tanınan Gölbaşı, GFB’nin organizasyonlarında öncü bir rol oynayarak Fenerbahçe camiasının güçlü destekçilerinden biri olarak bilinir.

CEM GÖLBAŞI OLAYI NE?

Genç Fenerbahçeliler'in (GFB) lideri Cem Gölbaşı, kendisiyle dalga geçen bir kişiyi peruk giydirip tehdit ettiği gerekçesiyle tutuklanmıştı. Gölbaşı'nın savcılık tarafından tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edilmesi talep edilmiş ve mahkeme, Gölbaşı ve beraberindeki 4 kişi için tahliye kararı verdi. Gölbaşı hakkındaki 20 yıldan 44 yıla kadar hapis cezası talebiyle ilgili dava süreci devam ediyor.