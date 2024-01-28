Cem Karaca tartışması sürüyor, Emrah karaca sinirden ağladı

Yayınlanma: 28.01.2024 - 16:55

Güncelleme: 28.01.2024 - 16:56

Ünlü Türk rock müziği sanatçısı Cem Karaca'nın 8 Şubat 2004 tarihinde hayatını kaybetmesinin ardından, mirasıyla ilgili çarpıcı iddialar ve aile içi çekişmeler gündemde. Yapılan açıklamalara göre, sanatçının eşi İlkim Karaca ile oğlu Emrah Karaca arasında miras ve mülkiyet haklarına dair yaşanan anlaşmazlıklar, mahkemeye taşındı.

Cem Karaca'nın hayatı, yönetmen Yüksel Aksu tarafından beyaz perdeye aktarılan "Cem Karaca'nın Gözyaşları" filmi ile geniş kitlelere ulaştı. Ancak film, Cem Karaca'nın eşi İlkim Karaca tarafından açılan bir dava sonucu mahkeme tarafından durduruldu. İlkim Karaca, filmde kendisinin ve mirasçısı olarak haklarına saygı gösterilmediğini ileri sürdü.

Oğlu Emrah Karaca ise sosyal medya üzerinden kampanya başlatarak, filmi izlenmeye çağırdı. Emrah Karaca'nın açıklamalarına göre, İlkim Karaca'nın babasının eserlerini ve mirasını 2018 yılında satmış olması, aile içinde gerilimi artırdı.

Emrah Karaca'nın iddialarına göre, İlkim Karaca, Cem Karaca'nın eserlerinin yanı sıra dede ve babaannesine ait portreleri, 100 yıllık aile yadigarı eşyaları ve şarkı haklarını satışa çıkardı. Emrah Karaca, bu durumu "inanılmaz bir hırsızlık" olarak nitelendirirken, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımlarda özellikle babasının tablolarının satışa çıkarılmasını sert bir dille eleştirdi.

Mahkeme süreci devam ederken, Emrah Karaca, filmi durdurmak için İlkim Karaca'nın talep ettiği teminat miktarını eleştirerek, durumun adaletsiz olduğunu savundu.

Olayın daha da karmaşık hale gelmesiyle birlikte, İlkim Karaca'nın kızı Martı Balamir'in de sosyal medyada paylaştığı mesajlar, aile içi gerilimin derinleştiğini gösteriyor. Martı Balamir, yapımcılara ve Emrah Karaca'ya yönelik eleştirilerde bulunarak, ailenin içindeki sorunlara dikkat çekti.