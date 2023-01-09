Cem Özer kimdir, kaç yaşında? Cem Özer evli mi?

Yayınlanma: 09.01.2023 - 11:53

Güncelleme: 09.01.2023 - 11:53

Oyuncu ve sunucu Cem Özer, maddi imkanı olmayan ailelerin çocuk sahibi olmalarıyla ilgili yaptığı açıklamalarla gündeme geldi. Bu açıklamaların ardından Cem Özer'in yaşamı ve kariyeri merak edildi. İşte ayrıntılar...

CEM ÖZER KİMDİR?

Cem Özer, 5 Ekim 1959'da Kahramanmaraş ilinin Göksü ilçesinde doğdu. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni yarım bırakan Özer, daha sonra Dostlar Tiyatrosu gibi topluluklarda çalıştı. Televizyonda Laf Lafı Açıyor adlı programın sunuculuğuyla tanındı. Özellikle bu program ülkenin alışık olmadığı bir tarzdaydı. Ve özel televizyonların ilk sansasyonel programlarından biri oldu. Şansını Dene adlı yarışmada da görev alan Cem Özer, çeşitli sinema film ve dizilerinde de rol aldı.

CEM ÖZER'İN ÖZEL YAŞAMI

Cem Özer, 1984'te Sebla Pekcan ile evlendi. 1989'da boşanan çiftin Cemre Özer adında bir çocukları oldu. Cem Özer ikinci evliliğini 1989'da oyuncu Selin Dilmen'le yaptı. Bu evlilik 1991'de sona erdi. Özer, 1994'te Esin Maraşlıoğlu'yla ikinci kez nikah masasına oturdu ve bu evlilik 1999'a kadar sürdü. Cem Özer üçüncü evliliğini 2004–2010 yılları arasında oyuncu Nurgül Yeşilçay ile yaptı. Çiftin bu evlilikten Osman Nejat Özer adında çocukları oldu. Özer, 2017'den beri Pınar Dura ile birliktedir.

CEM ÖZER'İN ESERLERİ

Yastıkaltı Hikayeleri, Neden Kitap Yayınları

A! Cem'i Yazılar, Parantez Yayınları, Mart 1997

Yirmidört Saat (Film senaryosu), 1976

CEM ÖZER'İN MÜZİK ALBÜMÜ

A'cemi Şarkılar 'Beni Seviyorum' - 1993

CEM ÖZER'İN FİLMOGRAFİSİ

Süper Kahramanlar – Altay - Yakında - Cezeri (TRT Dijital)

Payitaht Abdülhamid - 2020

Tatlı Şeyler - 2017 - Ercan

O Hayat Benim - 2015-2017 - Kenan

Propaganda 2 - 2016

Piyasadan Büyük Alacağımız Var - 2015 - Gazanfer

Sen Benimsin - 2015 - Kudret

Buyur Burdan Kaç - 2013- İSTANBUL SAHNE TİYATROSU "yönetmen"

Acayip Hikayeler - 2012

Sıcak - 2008

Adem'in Trenleri - 2007

Bir İhtimal Daha Var - 2006

Sen Ne Dilersen - 2005

Masum Değiliz - 2005

3. Tür - 2004

Melekler Adası - 2004

Neredesin Firuze - 2003

Şıh Senem - 2003

90-60-90 - 2001

Ölüm Peşimizde - 2000

Aşkın Dağlarda Gezer - 1999

Asansör - 1999

Karışık Pizza - 1998

Usta Beni Öldürsene - 1996

Berlin in Berlin - 1993

Varyemez - 1991

Anılar - 1989

Zirvenin Bedeli - 1989

Hanım - 1988

Umutların Ötesi - 1988

Vurmayın - 1987

Menekşeler Mavidir - 1987

Güldürme Beni - 1986

Dayak Cennetten Çıkma - 1986

Hababam Sınıfı Güle Güle - 1981

Yirmidört Saat - 1976















