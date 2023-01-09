Cem Özer kimdir, kaç yaşında? Cem Özer evli mi?
Ünlü isimlerden Cem Özer, çocuk sahibi olmakla ilgili yaptığı açıklamalarla gündeme geldi. Peki, Cem Özer kimdir, kaç yaşında? Cem Özer evli mi?
Oyuncu ve sunucu Cem Özer, maddi imkanı olmayan ailelerin çocuk sahibi olmalarıyla ilgili yaptığı açıklamalarla gündeme geldi. Bu açıklamaların ardından Cem Özer'in yaşamı ve kariyeri merak edildi. İşte ayrıntılar...
CEM ÖZER KİMDİR?
Cem Özer, 5 Ekim 1959'da Kahramanmaraş ilinin Göksü ilçesinde doğdu. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni yarım bırakan Özer, daha sonra Dostlar Tiyatrosu gibi topluluklarda çalıştı. Televizyonda Laf Lafı Açıyor adlı programın sunuculuğuyla tanındı. Özellikle bu program ülkenin alışık olmadığı bir tarzdaydı. Ve özel televizyonların ilk sansasyonel programlarından biri oldu. Şansını Dene adlı yarışmada da görev alan Cem Özer, çeşitli sinema film ve dizilerinde de rol aldı.
CEM ÖZER'İN ÖZEL YAŞAMI
Cem Özer, 1984'te Sebla Pekcan ile evlendi. 1989'da boşanan çiftin Cemre Özer adında bir çocukları oldu. Cem Özer ikinci evliliğini 1989'da oyuncu Selin Dilmen'le yaptı. Bu evlilik 1991'de sona erdi. Özer, 1994'te Esin Maraşlıoğlu'yla ikinci kez nikah masasına oturdu ve bu evlilik 1999'a kadar sürdü. Cem Özer üçüncü evliliğini 2004–2010 yılları arasında oyuncu Nurgül Yeşilçay ile yaptı. Çiftin bu evlilikten Osman Nejat Özer adında çocukları oldu. Özer, 2017'den beri Pınar Dura ile birliktedir.
CEM ÖZER'İN ESERLERİ
Yastıkaltı Hikayeleri, Neden Kitap Yayınları
A! Cem'i Yazılar, Parantez Yayınları, Mart 1997
Yirmidört Saat (Film senaryosu), 1976
CEM ÖZER'İN MÜZİK ALBÜMÜ
A'cemi Şarkılar 'Beni Seviyorum' - 1993
CEM ÖZER'İN FİLMOGRAFİSİ
Süper Kahramanlar – Altay - Yakında - Cezeri (TRT Dijital)
Payitaht Abdülhamid - 2020
Tatlı Şeyler - 2017 - Ercan
O Hayat Benim - 2015-2017 - Kenan
Propaganda 2 - 2016
Piyasadan Büyük Alacağımız Var - 2015 - Gazanfer
Sen Benimsin - 2015 - Kudret
Buyur Burdan Kaç - 2013- İSTANBUL SAHNE TİYATROSU "yönetmen"
Acayip Hikayeler - 2012
Sıcak - 2008
Adem'in Trenleri - 2007
Bir İhtimal Daha Var - 2006
Sen Ne Dilersen - 2005
Masum Değiliz - 2005
3. Tür - 2004
Melekler Adası - 2004
Neredesin Firuze - 2003
Şıh Senem - 2003
90-60-90 - 2001
Ölüm Peşimizde - 2000
Aşkın Dağlarda Gezer - 1999
Asansör - 1999
Karışık Pizza - 1998
Usta Beni Öldürsene - 1996
Berlin in Berlin - 1993
Varyemez - 1991
Anılar - 1989
Zirvenin Bedeli - 1989
Hanım - 1988
Umutların Ötesi - 1988
Vurmayın - 1987
Menekşeler Mavidir - 1987
Güldürme Beni - 1986
Dayak Cennetten Çıkma - 1986
Hababam Sınıfı Güle Güle - 1981
Yirmidört Saat - 1976
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