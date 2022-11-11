Cem Özer'den yıllar sonra gelen kavga itirafı: 'Şafak Sezer'e bir tane vurdum uçtu, sonrasında mafya...'

11 Kasım 2022 Cuma, 15:47

Ünlü oyuncular Şafak Sezer ve Cem Özer, 2009 yılında "Kadri'nin Götürdüğü Yere Git" filminin çekimleri sırasında kavga etmiş ve olay magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Bugün TV8'de yayınlanan 2. Sayfa programına konuk olan Özer, yıllar önce yaşanan olayla ilgili konuştu.

"ŞAFAK'IN İŞ DİSİPLİNİNDEN DOLAYI KAVGA ETTİK"

Sezer ile yumruklu kavgaya dönüşen gerginliği anlatan Cem Özer, "Ben o filmde yapımcıydım. O Şafak'ın iş disiplinsizliğinden kaynaklıydı. Yoksa biz kişisel bir nedenden kavga etmedik ki. Ekibi saatlerce bekletiyor ve defalarca... Vay efendim tıraş olmamış. Bazıları starlığı yanlış öğreniyorlar. Starlık çok şişik ego olmaz. Star adam çok yüce gönüllü, mütevazı olmalı. Herkesten önce sete gelmeli, örnek olmalı..." dedi.

"MAFYA KULAĞIMI ÇEKMEYE ÇALIŞTI"

Kavgadan sonra mafya tarafından arandığını söyleyen ünlü isim, sözlerine şöyle devam etti:

"Geç kalınca çıktı kavga da. İnsan bir karşısındakinin cüssesine bakar öyle kavga eder. Yakama falan yapıştı. Ben de bir tane vurdum. O da asansörün oradaki kül tablasına uçtu ve kondu. Sonra o kül tablasını fırlatmaya çalışınca elini kesti. Sonra ertesi gün saatinde geldi. Öncesinde attı tuttu. Mafya... Abileri aradı beni. Kulağımı çekmeye çalıştırlar ama olmadı."

"ŞAFAK KENDİNİ DÜZELTİRSE ONUNLA ÇALIŞIRIM"

Cem Özer, "Şafak Sezer'le bir daha çalışır mısın?" sorusuna da "Şafak'ı kişisel olarak severim. Bir daha çalışırım ama kendini düzeltmek kaydıyla çalışırım. Çalışırım tabii... Saatinde gelecek. Çok acil işin olur, o zaman olur" cevabını verdi.