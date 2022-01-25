Şafak Sezer: Kendimi hastaneye atacağım
Kar yağışı nedeniyle yolda kalanlardan biri olan komedyen Şafak Sezer katıldığı programda 21 saattir yolda olduğunu söyleyerek “Kendimi hastaneye atacağım” dedi.
İstanbul’da dün gece saatlerinden itibaren etkisi arttıran kar yağışı nedeniyle birçok yurttaş saatlerce kapanan yollarda kalarak zor anlar yaşadı. Yolda kalanlardan biri olan komedyen Şafak Sezer yaşadıklarını TGRT Haber’de "Bilmedikleriniz" programına bağlanarak anlattı. Sezer, 21 saattir yolda olduğunu söyleyerek “Kendimi hastaneye atacağım” dedi.
“21 SAATTİR EVİME GİDEMİYORUM”
Sezer telefon ile bağlandığı programda hala yolda olduğunu söyleyerek “Sabah bir televizyon programına katılmıştım. Ulaştırmadaki arkadaşlarımız bırakıyor bizi. O arkadaşım ve ben hala yoldayız. Hala bir yol arıyoruz. İstanbul’un genelinde değil ama Hadımköy tarafında tamamen her yer kilit, hiçbir yerden araba çıkmıyor. Eve gidemiyorum. 21 saattir yoldayım ben. 21 saattir evime gidemiyorum. Ben kendimi hastaneye atmaya çalışıyorum” dedi.
"İHTİYAÇ OLMASIN DİYE YEMEDİK"
"21 saattir hiçbir şey yemedik. İhtiyaç olmasın diye yemedik" diyen Sezer, "Yolu tamamen kapamışlar. Benzini doldurmuştuk Allah'tan. Yolda kalan çok fazla insan var. Bu bölgede yoğun kar yağışı oldu. Hadımköy'de korkunç bir kar var. Kullandığım ilaçlar var. Şeker ilacı kullanıyorum. Daha önce kalp sorunu yaşadım. Bize önlem alın deniliyor ancak benim değil yetkililerin önlem alması gerekiyor. Buraya kar küreme araçlarını yönlendirmeleri şart. Ailem de benim için endişe duyuyor. Aileme kavuşmak istiyorum" ifadelerini kullandı.
Dün akşam Instagram hesabından bir video paylaşan Şafak Sezer, kardan dolayı yolda mahsur kaldıklarını belirterek "İstoç kavşağındayız, Mahmutbey gişelerine yakın. Yaklaşık 6 saattir arabadayız. Allah rızası için sesimizi duyurun. Çoluk çocuk bayanlar var. 6 saattir hiçbir şey kımıldamıyor. Gözünüzü seveyim şurayı açtırın. Rica ediyorum, biliyorum çok yoğun çalışıyorsunuz ama burada da hastalar var" demişti.
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