Cem Yiğit Üzümoğlu gözaltı sürecini anlattı: 'Çocukluğumdan beri muhalifim'

Yayınlanma: 01.05.2025 - 10:46

Güncelleme: 01.05.2025 - 10:46

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun 19 Mart’ta gözaltına alınıp tutuklanmasıyla başlayan protestolar, 2 Nisan’da genel tüketim boykotuna dönüşmüştü. Boykota destek veren isimlerden biri de ünlü oyuncu Cem Yiğit Üzümoğlu oldu. Üzümoğlu, protestolara verdiği destek nedeniyle önce gözaltına alındı, ardından adli kontrol şartı ve yurt dışı yasağıyla serbest bırakıldı.

Üzümoğlu yaşadıklarını T24’e anlattı. Gözaltı süreci ve gerekçeleriyle ilgili açıklamalarda bulunan Üzümoğlu, kendisini uzun süredir konuşmaya iten birçok toplumsal soruna dikkat çekti.

KİME DOKUNSAN BİR DERT VAR

“Seni ses çıkarmaya iten sebepler, rahatsız eden adaletsizlikler neydi?” sorusuna genç oyuncu şu yanıtı verdi:

“O kadar çok şey var ki… Kadın cinayetleri, çocuk ölümleri, ekonomik sıkıntı, öğretmenlerin işsiz kalması, doktorların sınırsızca çalıştırılması, sanat yapmak isteyen insanların alan ve maddi imkân bulamaması… Kime dokunsan bir dert var. Yaşlısından çocuğuna, kedisinden köpeğine bu memlekette herkesin çok derdi var.”

Toplumsal adaletsizliğin, ifade özgürlüğü ve hukuk devleti açısından ciddi bir tehdit oluşturduğunu vurgulayan Üzümoğlu, sosyal medyada aktif olmasa da bu konularda her zaman görüş bildiren biri olduğunu belirtti:

“Adaletin bu kadar bir kişinin isteğine göre kullanılması zaten kabul edilebilir bir durum değil. Bir polis kötü muamele yapıyor diye ben polisi niye hakir göreyim? İnsan hakkı ve onuru diye bir şey var. Bu meseleler bana öylesine çarpıyor ki ağzımı açmamak mümkün değil. Zaten çocukluğumdan beri muhalifim.”

ATATÜRK’ÜN ŞIKLIĞI AKLIMDAYDI

Gözaltına alınma sürecini anlatan Üzümoğlu, o anları şöyle ifade etti:

“Gözaltına alınmayı bekliyordum. Öncesinde çok sevdiğim bir tiyatrocu abimle birlikteydim. Hedefler onu gösteriyordu. ‘Abi merak etme, senden önce bana gelirler’ dedim. Ertesi akşam kapı çaldı. Polisler geldiğinde ilk söylediğim şey ‘Ben de sizi bekliyordum’ oldu. O anda aklımda Atatürk'ün şıklığı vardı. Her yerde şık ve nizamlı olma hali. O anlamda çok iyi örnek almışım Atatürk'ü. Takım elbise giymedim ama ‘Beyaz bir gömlek giyeyim’ dedim.”

SÖYLEMEZSEM BEN OLMAM

Üzümoğlu, yaşadıkları ne olursa olsun susmayacağını ve konuşmaya devam edeceğini vurguladı:

“İçeri girsem de girmesem de, ben konuşmaya devam edeceğim. Etmezsem zaten ben, ben olamam. Bir şey olmak için değil. Bu benim varoluşum, benliğim. Söylemezsem ölürüm.”

Boykot sürecine destek verdiği için TRT’nin dijital platformu tabii’deki yapımlardan birçok isim gibi çıkarılan Üzümoğlu, bu platformda yer almasının mümkün olmadığını da açıkça dile getirdi: