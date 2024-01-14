'Evini satışa çıkardı' haberlerine Cem Yılmaz'dan tepki: 'Çok eğleniyorsunuz belli ama...'
Komedyen ve oyuncu Cem Yılmaz'ın, Levent’teki villasını satışa çıkardığı iddia edilmişti. Yılmaz sosyal medya hesabından duruma tepki gösterdi.
10Haber'den Müge Dağıstanlı’nın haberine göre, komedyen ve oyuncu Cem Yılmaz Levent’teki villasını 100 milyon liraya satışa çıkardı.
Emlakçıdan ise ilanı internete koymamasını rica ettiği ve deşifre olmak istemediği iddia edilmişti.
Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Yılmaz, şu ifadeleri kullandı:
"Bugün tuhaf bi şekilde curcuna yapılan fotoğraf, drone cekimi vs ile haber yapılan “evini satıyor” haberi artık şakadan çıktı ve maksatlı birşeye dönüştü ! Çok eğleniyorsunuz belli ama bu haberin amacı tam olarak nedir acaba ? Uydurma oldugu gibi evin üstünde drone ne ?!?! O kısmı enteresan… Gülmedim komik değil."
Bugün tuhaf bi şekilde curcuna yapılan fotoğraf, drone cekimi vs ile haber yapılan “evini satıyor” haberi artık şakadan çıktı ve maksatlı birşeye dönüştü ! Çok eğleniyorsunuz belli ama bu haberin amacı tam olarak nedir acaba ? Uydurma oldugu gibi evin üstünde drone ne ?!?! O…— Cem Yılmaz (@CMYLMZ) January 14, 2024
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