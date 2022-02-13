Güldür Güldür'den, Cem Yılmaz'ı hedef alanlara skeçli yanıt

13 Şubat 2022 Pazar, 16:27

Show TV'nin sevilen komedi programı Güldür Güldür Show'da Cem Yılmaz’ı konu edinen skeç dikkat çekti. Yılmaz, önceki hafta “Hayat pahalılığından yakınmayan biri, ya hırsızdır ya deli” sözleriyle gündem olmuş ve iktidara yakın kesim tarafından hedef alınmıştı.

Peş peşe gelen zamların ardından isyan eden Yılmaz, şu ifadeleri kullanmıştı:

"Eskiden şey vardı , ödediğiniz vergiler size yol, su,elektrik olarak geri dönüyor!! Birçok giden memnun ki yerinden, çok seneler geçti dönen yok seferinden. Bence hayat pahalılığından yakınmayan biri, ya hırsızdır ya deli. İyi günler."

"Otomobil Avrupa'da bu kadarken bizde niye bu kadar diyosun , 'E var ki alıyon' diyo… Lan her şey bu kadar pahalı olmasa sen de alıcan. Her şeyi simit üzerinden konuşmaktan zaten şüphelenmek lazım. 'Bari simit pahalı olmasın' diye ideal mi olur. Peh!"

"İşine bak Ceeam ! Bakıyorum zaten kurumlar vergimi geçen hesapladık da o yüzden konuşuyorum… Yoksa biz de mi 'Simit çok pahalı yaa' deyip sıramızı savalım mı? Memleket diyorum… Zengin… Zengin! Yalnızca bizim haberimiz yok! Misal hava 32 derece hissedilen 18 gibi düşün."

CEM YILMAZ'I HEDEF ALANLARA GÖNDERME

Show TV'nin beğenilen eğlence programlarından Güldür Güldür'ün son bölümünde de “Bitirenler” adlı bir skeç yer aldı.

Skeçte, "Cem Yılmaz bitti ağabey bitti, Cem Yılmaz mı kaldı, tüketti kendini tüketti" diyen karakterlere verilen "Siz acaba hayatınızda neyi başlattınız da oturduğunuz yerden milleti bitirdiniz yahu?" yanıtı dikkat çekti.