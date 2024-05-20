Cem Yılmaz ‘daha fazla bekleyemem’ diyerek duyurdu!

Ünlü komedyen Cem Yılmaz, en sevilen filmlerinden biri olan G.O.R.A’nın devam filmine dair bir paylaşım yaptı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 20.05.2024 - 20:06
Cem Yılmaz ‘daha fazla bekleyemem’ diyerek duyurdu!
Abone Ol google-news

Ünlü komedyen Cem Yılmaz, sosyal medya hesabından çekeceği yeni filme yönelik bir paylaşım yaptı. 

Yılmaz söz konusu haberi ‘daha fazla bekleyemem’ notuyla duyurdu.

Yılmaz’ın paylaşımı şu şekilde: 

“Üzgünüm,daha fazla bekleyemem. 20 yıl sonra gelen lezzet!”


Cem Yılmaz haberleri Film haberleri

İlgili Haberler

Cem Yılmaz'ın ilk ve son gösterisi...

Cem Yılmaz'ın ilk ve son gösterisi...
Hasan Can Kaya'dan Cem Yılmaz açıklaması: 'Şakalaştık bitti'

Hasan Can Kaya'dan Cem Yılmaz açıklaması: 'Şakalaştık bitti'
Cem Yılmaz sahneyi terk etti: Sebebi ise sonradan ortaya çıktı

Cem Yılmaz sahneyi terk etti: Sebebi ise sonradan ortaya çıktı
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler