Cem Yılmaz ‘daha fazla bekleyemem’ diyerek duyurdu!
Ünlü komedyen Cem Yılmaz, en sevilen filmlerinden biri olan G.O.R.A’nın devam filmine dair bir paylaşım yaptı.
Ünlü komedyen Cem Yılmaz, sosyal medya hesabından çekeceği yeni filme yönelik bir paylaşım yaptı.
Yılmaz söz konusu haberi ‘daha fazla bekleyemem’ notuyla duyurdu.
Yılmaz’ın paylaşımı şu şekilde:
“Üzgünüm,daha fazla bekleyemem. 20 yıl sonra gelen lezzet!”
Üzgünüm,daha fazla bekleyemem ??@netflixturkiye 20 yıl sonra gelen lezzet ! pic.twitter.com/f11NVLYcCC— Cem Yılmaz (@CMYLMZ) May 20, 2024
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