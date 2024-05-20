Cem Yılmaz'ın ilk ve son gösterisi...

20 Mayıs 2024 Pazartesi

Cem Yılmaz ilk stand-up gösterisini Ağustos 1995’te gerçekleştirdi.

O günden beri kendisini sahnede izlerim.

O yıllarda ATV Haber Merkezi’nde muhabirim.

Ali Kırca’lı yıllar.

Ben de onun ekibindeyim.

Dediler ki çok komik bir adam var. Leman Kültür’de sahne alıyor.

Ama arkasından da diyorlar ki gösterisini izlemek isteyenler yer bulamıyormuş. Günler öncesinden yer ayırtıyorlarmış.

Sahne aldığı yer 50 kişilik bir salon.

Giriş 50 lira. Bu fiyata bir bira da dahil. (içki sağlığa zararlıdır.)

Ali Kırca bu görevi bana verdi: “Ara Leman Kültür’ü, bu cuma ekip halinde gidelim, seyredelim.”

O gün için 20 kişilik rezervasyon yaptırdım.

ATV Haber Merkezi olarak o gün Cem Yılmaz’ın stand-up gösterisinde çok eğlenmiştik.

Uzun bir süre her cuma Cem Yılmaz’ı ekip halinde seyretmeye gittik.

Ali Kırca bir gün bana, “Bu adamda çok iş var. Gelecekte Cem Yılmaz ismini çok duyacağız. Onunla röportaj yapmanı istiyorum” dedi.

Cem Yılmaz ile ilk defa ben röportaj yapmıştım.

Yaptığım röportaj ATV Ana Haber’de 5 dakika yayımlandı.

Cem Yılmaz ismi 1995 yılından bu günlere hep gündemde kaldı.

Stand-up’ları, filmleri, reklam filmleri ve aşklarıyla gündemdeki yerini hep korudu.

Cem Yılmaz son günlerde yeni stand-up’ıyla yine gündemde.

Güldürdü, güldürmedi en çok konuşulan konuların başında geliyor.

Cem Yılmaz’ın CMXXIV adını koyduğu son gösterisini Zorlu PSM’de izledim.

BENCE KOMİKTİ

Cem Yılmaz bence komikti.

Cem Yılmaz yine güldürdü.

Uzun süreden beri gösterimde olmasına rağmen salon doluydu.

Cem Yılmaz her zamanki gibi sahneye tam zamanında 21.00’de çıktı.

Artık güldürmüyor sözlerine takıldığı belliydi.

Açılışını da bu sözlere ve haberlere atıfta bulunarak başladı.

Sahnesi eski stand-up’larına göre oldukça doluydu.

Koltuk sayısı 2’ye çıkmıştı. Ortasında sehpa ve arkasında da çok güzel görkemli bir kütüphane vardı.

Cem Yılmaz’la gülüp eğlenirken bizlere sağlık sorunlarından da bahsetti.

Sağ gözünün görme yetisini yüzde 50 kaybettiğini, şubat ayında gözünden ameliyat olduğunu söyledi.

Cem Yılmaz’a buradan geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.

Stand-up’ın nasıl geçtiğini hiç anlamadım.

Cem Yılmaz “bitti iyi akşamlar” dediğinde saatime baktım.

Saat 23.10’u gösteriyordu.

Cem Yılmaz 2 saat sahnede kalmıştı.

Eski gösterileri 3 saat sürüyordu.

Nereden mi biliyorum?

'TAKSİCİLERİN RİCASI VAR'

O zamanlar Cem Yılmaz gösterilerini gece 12.00’den sonra bitirmeye özen gösterirdi.

Taksilerde gece 12.00’den sonra gece tarifesinin olduğu yıllardı.

Seyirci gece tarifesi ödememek için gösterinin gece 12.00’den önce bitmesini isterdi.

Cem Yılmaz’da seyircilere “taksicilerin ricası var gösterimi gece 12.00’den sonra bitirmemi istiyorlar” derdi.

O zamanlar Cem Yılmaz sahnede tam 3 saat kalırdı.

Cem Yılmaz’ı eleştireceksem bir tek bu yüzden eleştiririm.

Cem Yılmaz’a 2 saat gülmek bana az geldi. 3 saat gülmek isterdim.