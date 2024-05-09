Cem Yılmaz sahneyi terk etti: Sebebi ise sonradan ortaya çıktı

Yayınlanma: 09.05.2024 - 18:33

Güncelleme: 09.05.2024 - 18:33

Komedyen Cem Yılmaz bir süredir Hasan Can Kaya ve eski kız arkadaşı Serenay Sarıkaya ile yaptığı göndermeler ile gündeme geliyordu. Bu sefer de Yılmaz sahneyi terk etmesi ile dikkatleri üzerine çekti.

Sahnesine "Hoşgeldiniz CHP'liler" diye başlayan Yılmaz'a izleyicilerden tepki geldiği ve Yılmaz'ın bu nedenle sahneden ayrıldığı öne sürüldü.

SALONDAKİ İZLEYİCİ OLAYI ANLATTI

Ancak gerçeğin öyle olmadığı ve salonda iki kişinin taşkınlık çıkardığı ve Cem Yılmaz'ın buna tepki gösterdiği iddia edildi.

Gerçek Gündem'in haberine göre, salondaki bir seyirci olayı sosyal medyada şu ifadelerle anlattı.

"Kadın ve adam taşkınlık yaptı. Kadın Cem Yılmaz'a sesini duyurmak için devamlı bağırıp çağırdı. Etraftakiler de rahatsız oldu. Cem bu iş şova döndü diye olay bitene kadar kulise geçti sonra da geri geldi.

Kadın yüksek sesle devamlı 'evet ben de, aynen ben' gibi bağırarak konuşuyordu."

Cem Yılmaz'ın taşkınlık yapan izleyicilerin salondan çıkarıldıktan sonra sahneye döndüğü öğrenildi.