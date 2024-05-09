Cem Yılmaz sahneyi terk etti: Sebebi ise sonradan ortaya çıktı

Ünlü komedyen Cem Yılmaz'ın son gösterisi Yılmaz'ın sahneyi terk etmesi ile gündem oldu. Komedyenin neye sinirlendiği sonradan ortaya çıktı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 09.05.2024 - 18:33
Cem Yılmaz sahneyi terk etti: Sebebi ise sonradan ortaya çıktı
Abone Ol google-news

Komedyen Cem Yılmaz bir süredir Hasan Can Kaya ve eski kız arkadaşı Serenay Sarıkaya ile yaptığı göndermeler ile gündeme geliyordu. Bu sefer de Yılmaz sahneyi terk etmesi ile dikkatleri üzerine çekti.

Sahnesine "Hoşgeldiniz CHP'liler" diye başlayan Yılmaz'a izleyicilerden tepki geldiği ve Yılmaz'ın bu nedenle sahneden ayrıldığı öne sürüldü.

SALONDAKİ İZLEYİCİ OLAYI ANLATTI

Ancak gerçeğin öyle olmadığı ve salonda iki kişinin taşkınlık çıkardığı ve Cem Yılmaz'ın buna tepki gösterdiği iddia edildi.

Gerçek Gündem'in haberine göre, salondaki bir seyirci olayı sosyal medyada şu ifadelerle anlattı.

"Kadın ve adam taşkınlık yaptı. Kadın Cem Yılmaz'a sesini duyurmak için devamlı bağırıp çağırdı. Etraftakiler de rahatsız oldu. Cem bu iş şova döndü diye olay bitene kadar kulise geçti sonra da geri geldi.

Kadın yüksek sesle devamlı 'evet ben de, aynen ben' gibi bağırarak konuşuyordu."

Cem Yılmaz'ın taşkınlık yapan izleyicilerin salondan çıkarıldıktan sonra sahneye döndüğü öğrenildi.


Cem Yılmaz haberleri sahne haberleri CHP haberleri

İlgili Haberler

Cem Yılmaz da bıktı: Hasan Can Kaya ve Serenay Sarıkaya göndermelerine esprili paylaşım

Cem Yılmaz da bıktı: Hasan Can Kaya ve Serenay Sarıkaya göndermelerine esprili paylaşım
Cem Yılmaz ve Hasan Can Kaya tartışmasına Şahan Gökbakar da dahil oldu

Cem Yılmaz ve Hasan Can Kaya tartışmasına Şahan Gökbakar da dahil oldu
Hasan Can Kaya'dan Cem Yılmaz'a ağır sözler

Hasan Can Kaya'dan Cem Yılmaz'a ağır sözler
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler