Cem Yılmaz o fotoğraftaki kişiyi ilk kez açıkladı

25 Temmuz 2022 Pazartesi, 14:53

Bir süredir oğlu Kemal ile Bodrum'da tatil yapan ünlü komedyen Cem Yılmaz geçirdiği trafik kazası sonrası Twitter hesabından açıklama yaptı. Yılmaz, "10 gün önce bi taksici arkadaşla çarpıştık…Arabalar servisten çıktı hasarı onarıldı bile , neredeyse kazayı unuttuk…Sagolsun eş dost telaş yapmış “ölümden döndü “ haberi görünce…ölümden dönen mi var :) elbette ölümden dönmedim direk o yolda ilerliyorum tesekkürler" ifadelerini kullandı.

10 gün önce bi taksici arkadaşla çarpıştık…Arabalar servisten çıktı hasarı onarıldı bile , neredeyse kazayı unuttuk…Sagolsun eş dost telaş yapmış “ölümden döndü “ haberi görünce…ölümden dönen mi var :) elbette ölümden dönmedim direk o yolda ilerliyorum tesekkürler ?? — Cem Yılmaz (@CMYLMZ) July 24, 2022

Kazadan sonra Twitter hesabından paylaşımlar yapan Yılmaz, takipçisinden gelen bir soruya da yanıt verdi. Yılmaz'ın takipçisi filmlerde gördüğü bir fotoğrafı atarak "Abi onu bırak şimdi bu adam kiiiiimmmm ???" diye sordu. Ünlü komedyen, "Bir çok filmde kullandığım bu fotoğraf benim doğduğum yıl çekilmiş sevgili babam Arif Yılmaz ın fotografıdır" yanıtını verdi.