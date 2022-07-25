Cem Yılmaz o fotoğraftaki kişiyi ilk kez açıkladı

Ünlü komedyen Cem Yılmaz, her filminde kullandığı fotoğraftaki kişinin kim olduğunu ilk kez açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
25 Temmuz 2022 Pazartesi, 14:53
Cem Yılmaz o fotoğraftaki kişiyi ilk kez açıkladı
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Bir süredir oğlu Kemal ile Bodrum'da tatil yapan ünlü komedyen Cem Yılmaz geçirdiği trafik kazası sonrası Twitter hesabından açıklama yaptı. Yılmaz, "10 gün önce bi taksici arkadaşla çarpıştık…Arabalar servisten çıktı hasarı onarıldı bile , neredeyse kazayı unuttuk…Sagolsun eş dost telaş yapmış “ölümden döndü “ haberi görünce…ölümden dönen mi var :) elbette ölümden dönmedim direk o yolda ilerliyorum tesekkürler" ifadelerini kullandı.

Kazadan sonra Twitter hesabından paylaşımlar yapan Yılmaz, takipçisinden gelen bir soruya da yanıt verdi. Yılmaz'ın takipçisi filmlerde gördüğü bir fotoğrafı atarak "Abi onu bırak şimdi bu adam kiiiiimmmm ???" diye sordu. Ünlü komedyen, "Bir çok filmde kullandığım bu fotoğraf benim doğduğum yıl çekilmiş sevgili babam Arif Yılmaz ın fotografıdır" yanıtını verdi.


Cem Yılmaz Arif Yılmaz fotoğraf
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