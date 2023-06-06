Cem Yılmaz, ödül törenindeki Nihat Doğan şakasıyla kahkahaya boğdu!

PowerTürk müzik ödüllerinde, ödül vermek üzere sahneye çıkan Cem Yılmaz, Nihat Doğan'ı tiye alan bir espri yaptı. Yılmaz, yaptığı espri ile salondakileri kahkahaya boğdu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 06.06.2023 - 10:20
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Ünlü komedyen Cem Yılmaz, PowerTürk müzik ödüllerinde "Yılın şarkısı" ödülünü anons etmek üzere çıktı. Mabel Matiz'i sahneye çağrırken, şarkısını seslendiren Nihat Doğan'ı da anan Cem Yılmaz, salondakileri kırdı geçirdi.

ŞARKIYI SÖYLEMEK İSTEDİĞİNİ AÇIKLAMIŞTI!

Mabel Matiz’in Mert Demir’le düet yaptığı “Antidepresan” büyük beğeni toplamış, Nihat Doğan şarkıyı söylemek istediğini açıklamıştı. Nihat Doğan'ın şarkıyı söyleme biçimi de uzun süre tartışma konusu olmuştu.


antidepresan Cem Yılmaz Mabel Matiz Nihat Doğan

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