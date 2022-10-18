Cem Yılmaz, Tarkan'ın doğum gününü böyle kutladı

18 Ekim 2022 Salı, 07:51

Ünlü komedyen Cem Yılmaz, megastar Tarkan'ın 50. yaş gününü sosyal medyadan paylaştığı bir fotoğrafla kutladı.

"HEP FERAHLIK MUTLULUK MORAL VERDİN"

Cem Yılmaz paylaşımında, "Nice yıllar kral. Yarım asırlık ömründe bize hep cömert davrandın bizimle hep güzellikleri paylaştın, bir derdini söylemedin, birimize yük olmadın hep ferahlık mutluluk moral verdin. Sen çok yaşa" ifadelerini kullandı.

"ÇOK MUTLU ETTİNİZ BENİ"

Tarkan da Instagram hesabından bir video paylaşarak doğum günü mesajları için teşekkür etti. Tarkan, "O güzel doğum günü mesajlarınız ve iyi dilekleriniz için çok teşekkürler. Ne güzel doğum günü mesajları onlar öyle. Ne güzel dilekler, çok mutlu ettiniz beni. Ben de sizi çok seviyorum" dedi.