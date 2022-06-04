Cem Yılmaz: 'Yeni filmin müziklerini de ben yapacağım'
Önceki haftalarda izleyicilerle buluşan 'Erşan Kuneri'nin senaryosunda, başrolünde ve yönetmenliğinde yer alan komedyen Cem Yılmaz, müzik stüdyosunda kamera karşısına geçti. Projesi için hazırlıklara başladığını ifade eden ünlü komedyen, "Yeni filmin müziklerini de ben yapacağım" dedi.
Dijital yayın platformu Netflix'te, 13 Mayıs'ta yayımlanan 'Erşan Kuneri' dizisinin hem senaryosunu yazan, hem başrolünü oynayan, hem de yönetmenliğini yapan Cem Yılmaz (49), yeni filmi için hazırlıklara başladı.
Haberi Instagram hesabından yaptığı paylaşımla duyuran ünlü komedyen, müzik stüdyosunda objektif karşısına geçti.
"YENİ FİLMİN MÜZİKLERİNİ DE BEN YAPACAĞIM"
'Erşan Kuneri'de Zafer Algöz, Ezgi Mola, Çağlar Çorumlu, Uraz Kaygılaroğlu, Merve Dizdar, Nilperi Şahinkaya ve Bülent Şakrak’la başrolü paylaşan Yılmaz, "Yeni filmin müziklerini de ben yapacağım" dedi.
"BAZI ELEŞTİRİLER GELİYOR..."
Yeni projesiyle alakalı bilgi veren Cem Yılmaz, "Yapıcı tavrımla sizlerleyim" notuyla yayınladığı videoda, "Bazı eleştiriler geliyor. ‘Senaryoyu tek başına yazıyorsun, sen oynuyorsun, bir de filmi yöneteyim sevdası’ falan... Bu eleştirileri çok olumlu buluyorum. Şimdi yeni yapacağım filmde müzikleri de ben yapacağım!" dedi.
Komedyen, ayrıca üzerinde çalıştığı müziği de takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmedi.
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