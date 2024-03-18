Cem Yılmaz ve Ahu Yağtu arasındaki nafaka krizi bitmiyor: Gösterisinde tiye aldı

Cem Yılmaz, eski eşi Ahu Yağtu ile arasındaki nafaka krizini sahne gösterisinde konu edindi. Yılmaz, yaşanan gelişmeleri ve nafaka ödemelerine dair detayları seyircilerle paylaştı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 18.03.2024 - 10:09
Cem Yılmaz ve Ahu Yağtu arasındaki nafaka krizi bitmiyor: Gösterisinde tiye aldı
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Cem Yılmaz ile Ahu Yağtu, 2012'de nikâh masasına oturmuş, oğulları Kemal'in dünyaya geldiği evlilikleri, imzaların atılmasından 20 ay sonra sona ermişti.

Aradan geçen 11 yıllık süreçte Cem Yılmaz ile Ahu Yağtu arasındaki nafaka krizi sona ermedi. Yılmaz Yağtu'ya boşanırken tazminat olarak 3 gayrimenkul, bir lüks otomobil ve 500 bin dolar nakit parası vermiş, 10 bin dolar nafaka ödemeyi kabul etmişti.

Dolar kurunun yükselmesi üzerine Cem Yılmaz, defalarca mahkemeye başvurarak nafakayı Türk lirası üzerinden ödenmesi gerektiğini talep etse de isteğine ulaşamadı.

Cem Yılmaz, eski eşi Ahu Yağtu ile aralarında olan nafaka krizini yeni gösterisinde sahneye taşıdı. Yılmaz, seyircilerine şunları anlattı:

"Geçenlerde oğlum Kemal, internetten malvarlığımın 20 milyon dolar olduğuna dair bir haber okumuş. Bana, 'Baba doğru mu?' diye sordu. 'Annenin haberi yok değil mi? Haberi sakın ona gösterme' diye uyardım. Biliyorsunuz ömür boyu nafaka söz konusu."


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