Cem Yılmaz'dan 'Çağlar Çorumlu' itirafı
Ünlü komedyen Cem Yılmaz, Netflix'te izleyicilerle buluşan Erşan Kuneri dizisinde birlikte rol aldığı ünlü oyuncu Çağlar Çorumlu ile ilgili bir itirafta bulundu. Yılmaz ayrıca, Erşan Kuneri'de Ercan Saatçi için de bir rol yazdığını söyledi.
Ercan Saatçi'nin Star TV'de yayınlanmaya başlayan yeni programı Çok Akustik'in ilk bölümünün konukları Cem Yılmaz ve Zafer Algöz oldu.
Programda Erşan Kuneri dizisinin kendisi kadar olay olan şarkıları ilk kez Ercan Saatçi, Cem Yılmaz ve Zafer Algöz tarafından birlikte söylendi. Ünlü isimler birlikte çok sayıda şarkı seslendirirken, bir şarkıyı da Ozan Güven'e armağan etti.
"OZAN GÜVEN, BANA ÇAĞLAR'I TAVSİYE ETTİ"
Dijital yayın platformu Netflix'te izleyicilerle buluşan Erşan Kuneri dizisiyle uzun süre gündemde olan Cem Yılmaz'dan ise Çağlar Çorumlu ile ilgili bir itiraf geldi.
Erşan Kuneri'nin 'Kooperatif Kemal' isimli 3. bölümünde canlandırdığı Nazlı karakteriyle sosyal medyada gündem olan Çorumlu, başarılı performansıyla da beğeni toplamıştı.
Cem Yılmaz, Çorumlu ile ilk çalıştıkları proje olan 'Pek Yakında' filmi için Ozan Güven'in kendisine ünlü oyuncuyu önerdiğini söyledi.
"HAKKI ÖDENMEZ"
Yılmaz, "Çağlar'ı Ozan bana Pek Yakında'dan önce önerdi. 'TRT'deki diziden çok parlak bir çocuk vardı' dedi. Çağlar aslında bir tiyatro emekçisidir. Şehir tiyatrosunda çok ağır emeği vardır. Çağan Irmak onu çok dramatik bir rolde oynattı. Sinema perdesinde komedide bir rolü yoktu ama çok ciddi bir komedyendi. Pek Yakında'da ilk defa birlikte oynadık zaten sonra da hep oynadık. Erşan Kuneri'de yaptıkları nedir, hakkı ödenmez" ifadelerini kullandı.
ERŞAN KUNERİ'DE ERCAN SAATÇİ İÇİN DE ROL YAZMIŞ
Yılmaz, Ercan Saatçi için de Erşan Kuneri'de bir rol yazdığını ancak kendisinin oynamadığını da söyledi. Ünlü komedyen, Saatçi'ye "Sen niye oynamadın? Yazın biraz işlerin vardı herhalde. Sen gazino patronunu oynayacaktın" dedi.
Video Haberler
- Çanakkale'de orman yangını
- Ünlü isimler Emniyet'e çağırıldı
- Şile’de park halindeki lüks araç alev alev yandı
- Karnından çıkanlar şoke etti: '10 kilo ağırlığında...'
- Tarihi eser dolandırıcıları Kütahya'da tutuklandı
- Ankara yolunda feci kaza: Tır sürücüsü yaşamını yitirdi
- Arnavutköy'deki ilginç hırsızlık olayları kamerada
- 'Dublörlü' arsa vurgunu: Durumu anlayınca tokat attı
- Pınar Gültekin için başlatılan adalet nöbeti sürüyor
- Albert Riera'ya yeni takımında şok!
En Çok Okunan Haberler
-
- Sedat Peker'den uzun süre sonra ilk görüntü
- Bozdağ'a yüklendi, tarih verdi
- Yaz sonu Türkiye'yi bekleyen tehlike
- Sarıklı ve cüppeli yürüyüşe büyük tepki
- 'İnsanları salak yerine koyuyorlar'
- Bilenoğlu, Eyüpsultan’da aldığı oyla tabuları yıktı
- Seçmeninden Cumhur'u üzecek haber
- İngiltere'de son 10 yılda 7.000'den fazla pub kapandı
- Kırklareli'de yolcu otobüsü devrildi
- Ankara ve Soylu'ya seslendi: 'Seninle de işim var'