Mücella Yapıcı 'Daha 40'ımız çıkmadı' demişti: Yekta Kopan'dan ‘Erşan Kuneri’ özrü
Yönetmenliğini Cem Yılmaz‘ın üstlendiği merakla beklenen Erşan Kuneri dizisi Netflix’te çıktı. Gezi Davası’nda 18 yıl hapis cezasına çarptırılan Mücella Yapıcı tepki gösterirken Yekta Kopan'dan özür geldi.
‘Erşan Kuneri’nin galası 12 Mayıs’ta Emek Sineması’nın yıkılarak yerine yapılan Grand Pera’da gerçekleşti.
Grand Pera'da gerçekleşen galaya Mücella Yapıcı tepki gösterip "Aşkolsun…Daha ’40’ımız çıkmadı… Canım acıdı… Emek Bizim… İstanbul Bizim…" ifadelerini kullanmıştı.
Aşkolsun...Daha "40"ımız çıkmadı... Canım acıdı...— mücella yapıcı (@MucellaYapici) May 14, 2022
Emek Bizim...
İstanbul Bizim...@CMYLMZ @yektakopan
ÖZÜR DİLEDİ
Yekta Kopan’ın moderatörlüğünü yaptığı galaya Gezi Davası’nda 18 yıl hapis cezasına çarptırılan Mücella Yapıcı’dan tepki gelince Kopan sosyal medya hesabından açıklama yaptı.
Kopan paylaşımında; "Haklısınız. Hepinizden özür dilerim" ifadelerini kullandı.
Haklısınız.— Yekta Kopan (@yektakopan) May 14, 2022
Hepinizden özür dilerim.
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