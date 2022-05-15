Mücella Yapıcı 'Daha 40'ımız çıkmadı' demişti: Yekta Kopan'dan ‘Erşan Kuneri’ özrü

Yönetmenliğini Cem Yılmaz‘ın üstlendiği merakla beklenen Erşan Kuneri dizisi Netflix’te çıktı. Gezi Davası’nda 18 yıl hapis cezasına çarptırılan Mücella Yapıcı tepki gösterirken Yekta Kopan'dan özür geldi.

cumhuriyet.com.tr
15 Mayıs 2022 Pazar, 10:49
Mücella Yapıcı 'Daha 40'ımız çıkmadı' demişti: Yekta Kopan'dan ‘Erşan Kuneri’ özrü
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‘Erşan Kuneri’nin galası 12 Mayıs’ta Emek Sineması’nın yıkılarak yerine yapılan Grand Pera’da gerçekleşti.

Grand Pera'da gerçekleşen galaya Mücella Yapıcı tepki gösterip "Aşkolsun…Daha ’40’ımız çıkmadı… Canım acıdı… Emek Bizim… İstanbul Bizim…" ifadelerini kullanmıştı. 

ÖZÜR DİLEDİ

Yekta Kopan’ın moderatörlüğünü yaptığı galaya Gezi Davası’nda 18 yıl hapis cezasına çarptırılan Mücella Yapıcı’dan tepki gelince Kopan sosyal medya hesabından açıklama yaptı. 

Kopan paylaşımında; "Haklısınız. Hepinizden özür dilerim" ifadelerini kullandı.


Mücella Yapıcı Erşan Kuneri

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