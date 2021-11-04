Cem Yılmaz'dan gelen tepkilere yanıt: Beni insanları kışkırtma aygıtı olarak kullanmaya çalışıyor
Cem Yılmaz, katıldığı YouTube programında Osman Kavala ve Selahattin Demirtaş'la ilgili görüşlerini dile getirmesinin ardından gelen tepkilere sosyal medya hesabından cevap verdi.
Ünlü komedyan Cem Yılmaz, geçtiğimiz gün “Rustem Batum Sohbetleri” adlı programa katıldı.
Yılmaz, Rüstem Batum’un Osman Kavala ve Selahattin Demirtaş’la ilgili soru üzerine “Evrensel standartlarda bir ülkede böyle şeylerin olmaması gerektiğini düşünüyorum” demişti. Yılmaz'ın görüşlerini belirtmesinin ardından sosyal medyada bazı kullanıcılar tarafından eleştirildi.
Yılmaz, gelen tepkilere sosyal medya hesabından yanıt verdi:
“Yani kısacası hayat çok zor. Eski bi meslektaş büyüğümüzle sohbet videosu paylaşayım dedim …İnsanlar çok garip. kızılacak muhatabı bir türlü isabet ettiremiyor.”
"BENİ KIŞKIRTMA AYGITI OLARAK KULLANMAYA ÇALIŞIYOR"
“Yine canı isteyen mekanizma beni insanları kışkırtma aygıtı olarak kullanmaya çalışıyor. Ne nezaketle söylerseniz söyleyin dediğinizin hiç bir anlamı olmayan lincin içine sokulmaktan artık yıldım. Yahu az biraz siyasetle uğraşsam yahu tamam diyeceğim.Çok sıkıldım bu oyundan.”
Yine canı isteyen mekanizma beni insanları kışkırtma aygıtı olarak kullanmaya çalışıyor. Ne nezaketle söylerseniz söyleyin dediğinizin hiç bir anlamı olmayan lincin içine sokulmaktan artık yıldım. Yahu az biraz siyasetle uğraşsam yahu tamam diyeceğim.Çok sıkıldım bu oyundan.— Cem Yılmaz (@CMYLMZ) November 3, 2021
"PKK'LI NE YAHU"
“Bana aklına geliyo bi anda Pkk lı diyo mesela! Öbürü aşı lobisi der..Yahu nerden bu kadar rahat sallamak. Bi insanın bi eylemi olur bi bilinirliği vardır.Pkk lı ne yahu insan biraz çekinir bir dakka düşünür ya.Ben miyim Pkk lı valla hayret arkadaş.Kime hakkımızı soracağız meçhul.”
Bana aklına geliyo bi anda Pkk lı diyo mesela! Öbürü aşı lobisi der..Yahu nerden bu kadar rahat sallamak. Bi insanın bi eylemi olur bi bilinirliği vardır.Pkk lı ne yahu insan biraz çekinir bir dakka düşünür ya.Ben miyim Pkk lı valla hayret arkadaş.Kime hakkımızı soracağız meçhul.— Cem Yılmaz (@CMYLMZ) November 3, 2021
"NESİNE ÜZÜLMEYEYİM ARKADAŞ"
“Mehmetçik Vakfı yararına düzenlediğim geceyi duyurduğumda altına “askerimizin senin parana mı ihtiyacı var ulan “ diye yazdırılıyor. Vakfın başkanı siz üzülmeyin demişti ! Nesine üzülmeyeyim arkadaş. Hak nerede hak,oyun gibi oynuyorlar insanlarla!”
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