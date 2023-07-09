Yeğeninden Özkan Uğur'a duygusal veda: 'Hep güleceğiz seninle...'

Yayınlanma: 09.07.2023 - 16:18

Güncelleme: 09.07.2023 - 16:18

Müzik dünyası efsane ismi ve MFÖ'nün en renkli üyesi Özkan Uğur, dün 69 yaşında hayata veda etti. Sanatçının ölüm haberini ilk olarak Sağlık Bakanı Fahrettin Koca duyurdu.

Eşi Aysun Aslan Uğur ve oğlu Alişan Uğur da sosyal medyadan, “1.5 aydır yoğun bakımdaydı. Güzel haberlerimi bekliyorduk ama ne yazık ki yaşam savaşı bugün sonladı” diye açıklama yaptı.

"SON ANA KADAR BEKLEDİK..."

Uğur’un yeğeni de amcasının kaybetmenin acısını Twitter hesabından yaptığı paylaşımla dile getirdi.

Özlem Uğur, amcasıyla olduğu bir kareyi paylaşarak şu ifadeleri kullandı:

“Canımız, biriciğimiz, kıymetlimiz. Canım amcam biz sana doyamadık. Üzüntümü anlatacak kelimem yok. Son ana kadar bekledik. Şimdi babamın yanında sonsuza kadar birliktesin. Rabbim tüm sevenlerine sabır versin. Tüm sevenlerinin başı sağ olsun. Sürecimde yanımda olan ve olacak olan herkese minnettarım. Sabretmekten başka çare yok. Melekler hep yanında olacak. Hep güleceğiz seninle yeniden.”