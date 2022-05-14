Cem Yılmaz'dan 'Sevişirken konsantre olamıyorum' diyen takipçisine cevap
Ünlü komedyen Cem Yılmaz, katıldığı programda takipçilerinden gelen soruları yanıtladı. Takipçilerinin dertlerine çözüm bulmaya çalışan Yılmaz, "Sevişirken odaklanma sorunu yaşıyorum" diyerek yardım isteyen kişiye verdiği yanıtla sosyal medyada gündem oldu.
Yeni dizisi Erşan Kuneri, 13 Mayıs'ta Netflix'te yayımlanmaya başlayan ünkü komedyen Cem Yılmaz, önceki gün Kafa TV YouTube kanalında yayımlanan "Dert Dinleme Servisi" isimli programa konuk oldu.
Takipçilerinden gelen soruları yanıtlayan komedyen, esprileriyle de herkesi kahkahaya boğdu.
"SEVİŞİRKEN KONSANTRASYONUM BOZULUYOR"
Yılmaz'a soru soran bir takipçisi "Benim derdim sevişirken konsantrasyon Cem ağabey. Hemen bozuluveriyor. Yahu kalsana anda kardeşim. Bir anda garip garip düşüncelere dalıp gidiyorum. Konu bir anda sevişmeden çıkıyor, bizim satılmayan arsalar, ödenmeyen borçlar, gelecek kaygısı... Ha bazen konuyu dağıtıyor, o da iyi oluyor da... Yine de bozuyor beni, var mı bir önerin bununla ilgili?" dedi.
"YERİNDE GÖRMEM GEREKİYOR"
Soru karşısında kısa süreli şaşkınlık yaşayan Yılmaz, "Yerinde görmem gerekiyor. Beni çağırırsanız o an bir problem varsa müdahale ederim" esprisiyle stüdyodakileri kırıp geçirdi.
Yılmaz çözüm önerisi olarak da şunları söyledi:
"Eğer kamu alanlarında denemediyseniz, özellikle o mekanlarda denerseniz... Örneğin iskan almak için gibi gidiyormuş gibi, tapu dairesine gidebilirsiniz. Noterde sevişebilirsiniz."
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