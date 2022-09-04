Cem Yılmaz'dan yeni film projesi: Kadroyu açıkladı

04 Eylül 2022 Pazar, 12:30

Ünlü komedyen Cem Yılmaz, son olarak Erşan Kuneri dizisiyle sevenlerinin karşısına çıktı.

Yılmaz'dan yeni proje müjdesi geldi.

Cem Yılmaz Karakomik Filmler serisinin "İki Arada" bölümünün başrol karakteri olan Ayzek’in maceralarını anlatacağı bir film yapacağını açıkladı.Ünlü komedyen filmin isminin "Do Not Disturb Ayzek Bir Gece" olacağını duyurdu.

Kadro şöyle ise:

Nilperi Şahinkaya, Zafer Algöz, Celal Kadri Kınoğlu, Bülent Şakrak, Özge Özberk, Ahsen Eroğlu.