Cem Yılmaz'ın eski eşi Ahu Yağtu'ya açtığı nafaka davasında karar
Ünlü komedyen Cem Yılmaz'ın eski eşi Ahu Yağtu'ya ödediği 10 bin dolarlık nafakanın azaltılıp 40 bin TL olmasını talep ettiği davada karar çıktı.
İstanbul 11. Aile Mahkemesi'ndeki duruşmaya, davacı Cem Yılmaz ile davalı Ahu Yağtu katılmadı.
Tarafları avukatları temsil etti. Gizli görülen duruşmaya basın mensupları alınmadı. Mahkeme kararında, 10 bin dolarlık nafakanın 70 bin TL olarak belirlenmesine hükmetti.
NAFAKAYI TÜRK LİRASI OLARAK ÖDEMEK İSTEMİŞTİ
Cem Yılmaz 9 yaşındaki oğlu Kemal için aylık 10 bin dolar nafaka öderken, Ahu Yağtu'ya 500 bin dolar tazminat ödemişti. 8 yıl boyunca oğlu için 10 bin dolar nafaka ödeyen Yılmaz, nafakanın azaltılması için İstanbul Aile Mahkemesi'ne başvurmuştu.
Eski eşi Ahu Yağtu'ya dava açan Cem Yılmaz, nafakayı dolar bazında değil Türk lirası olarak ödemek istemiş ve 10 bin dolarlık nafakanın 40 bin lira olması talebinde bulunmuştu.
İlgili Haberler
- Cem Yılmaz Ahu Yağtu'ya ödediği nafaka davasını kazandı
- Güldür Güldür'den, Cem Yılmaz'ı hedef alanlara skeçli yanıt
- Güldür Güldür'den Süleyman Soylu'ya Cem Yılmaz'lı gönderme
Video Haberler
- Çanakkale'de adalara yarınki feribot seferleri iptal
- TEM Otoyolunda zincirleme kaza: 3 kişi yaralandı
- 15 yerinden bıçaklandı! Mahkemeden 'teşebbüs' kararı
- Şakalaşma kanlı bitti
- Tekirdağ'da fabrika yangını
- Sokak röportajındaki yurttaşın o sözleri gündem oldu
- Mezarlıkta silahla vurulmuş kadın cesedi bulundu
- Trabzon'da heyelan; 2 katlı bina boşaltıldı
- 'Scooter'lar sinir krizi geçirtti
- FETÖ operasyonunda şaşkına çeviren an
En Çok Okunan Haberler
- Pompaların elektriği kesildi
- Ayağında çip bulunan flamingo tedavi edildi
- Şanlıurfa'da 2 otomobil çarpıştı: 6 yaralı
- 'Bazı şeylerin değeri parayla ölçülmez'
- 28 milyar ışık hızı uzakta: En uzak yıldız keşfedildi!
- Cem Yılmaz'ın Ahu Yağtu'ya açtığı nafaka davasında karar
- Soylu LGBT'yi hedef aldı
- 'Halkın parasına göz dikmiş bir tahsildar'
- Türkiye dünya sıralamasında düşüşe geçti!
- Kararname imzalandı: Putin'den ruble kararı