Güldür Güldür'den Süleyman Soylu'ya Cem Yılmaz'lı gönderme
Sevilen komedi programı Güldür Güldür programındaki skeçte, saat 24.00'ten sonraki müzik yasağı eleştirildi. Programda, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun müzik yasağı ile ilgili ifadeleri de tiye alındı. Söz konusu skeç, sosyal medyada gündem oldu.
Show TV’nin fenomen absürt komedi programı Güldür Güldür'deki “Müdavim” skecinde İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya göndermede bulunuldu. Güldür Güldür ekibi, bu kez koronavirüs yasaklarının neredeyse tamamı kaldırılırken mekanlardaki “müzik saati” uygulamasının sürmesini eleştirdi.
Söz konusu skeçte, ünlü komedyen ve oyuncu Cem Yılmaz’ın “Av Mevsimi” adlı filmdeki sahnesine gönderme yapıldı.
BAKANLAR TOPU BİRBİRİNE ATMIŞTI
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, mart ayı başında müzik yasağının kaldırılmasına ilişkin açıklama yapmıştı. Soylu, “Kültür Bakanlığımız ve Sağlık Bakanlığımızla konuyu değerlendireceğiz” diye konuşmuştu.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise Bilim Kurulu toplantısının ardından yaptığı açıklamada, “Müzik yasağıyla ilgili de bilim kurulunun aldığı bir karar yok. Onun da yakın zamanda kalkacağı kanaatindeyim” ifadelerini kullanmıştı.
İşte Güldür Güldür'ün sosyal medyada gündem olan o skeci:
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