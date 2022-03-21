Güldür Güldür'den Süleyman Soylu'ya Cem Yılmaz'lı gönderme

21 Mart 2022 Pazartesi, 11:08

Show TV’nin fenomen absürt komedi programı Güldür Güldür'deki “Müdavim” skecinde İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya göndermede bulunuldu. Güldür Güldür ekibi, bu kez koronavirüs yasaklarının neredeyse tamamı kaldırılırken mekanlardaki “müzik saati” uygulamasının sürmesini eleştirdi.

Söz konusu skeçte, ünlü komedyen ve oyuncu Cem Yılmaz’ın “Av Mevsimi” adlı filmdeki sahnesine gönderme yapıldı.

BAKANLAR TOPU BİRBİRİNE ATMIŞTI

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, mart ayı başında müzik yasağının kaldırılmasına ilişkin açıklama yapmıştı. Soylu, “Kültür Bakanlığımız ve Sağlık Bakanlığımızla konuyu değerlendireceğiz” diye konuşmuştu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise Bilim Kurulu toplantısının ardından yaptığı açıklamada, “Müzik yasağıyla ilgili de bilim kurulunun aldığı bir karar yok. Onun da yakın zamanda kalkacağı kanaatindeyim” ifadelerini kullanmıştı.

İşte Güldür Güldür'ün sosyal medyada gündem olan o skeci: