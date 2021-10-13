Cem Yılmaz’ın NFT'leri için ödenen toplam para belli oldu

13 Ekim 2021 Çarşamba, 11:26

NFT işine giren ünlü komedyen Cem Yılmaz, yaptığı çizimleri dijital ortamda imzalayarak, Twitter hesabı üzerinden satışa sunmuştu. Cem Yılmaz'ın satışa çıkarılan NFT'leri yeni sahiplerini bulmaya başladı.

NFT'lerini satmak için OpenSea isimli bir platformu kullanan Cem Yılmaz, burada önce bazı kadın çizimleri, sonra da kendi avatarlarının bir koleksiyonu açık artırmaya çıkarmıştı. Bunlardan üç tanesi, açık artırmalar sonucunda yeni sahiplerini buldu. Komedyenin NFT'lerini, Whisky Bath kullanıcı adına sahip anonim bir kişi ile Rıza Selçuk Saydam ve Okan Uckun isimli şahıslar satın aldı.

SATIŞLARIN TOPLAM BEDELİ 160 BİN TL’Yİ AŞTI

WebTekno’da yer alan habere göre, bir kadının resmedildiği "000001KIZ" isimli NFT, Yılmaz'ın eserleri arasındaki en değerli parça oldu. Bu NFT, Whisky Bath isimli kullanıcı tarafından tam 5 Ethereum'a, yani yaklaşık olarak 157 bin TL'ye satın alındı. Cem Yılmaz'ın avatarının kırmızı arka plana sahip "CYHEAD000001 RED" isimli versiyonu ise Rıza Selçuk Saydam tarafından 0,53 Ethereum'a satın alındı. Yani bu NFT için 16 bin 600 TL civarında ödeme yapılmış oldu. Yine avatar koleksiyonunda bulunan "CYHEAD000005 NAVY" ise 0,5 Ethereum'a Okan Uckun tarafından satın alındı.

ÜNLÜ KOMEDYEN SÖZÜNÜ TUTTU

NFT'lerini satın alan kullanıcıların Twitter'daki paylaşımlarını alıntılayan komedyen, bu kullanıcılara tek tek teşekkür etti. Ayrıca daha önce verdiği sözü de tutan Yılmaz, Whisky Bath'in ömür boyu gösterilere ücretsiz giriş hakkı kazandığını duyurdu.