Cem Yılmaz'ın 'sessizliği' sosyal medyada gündem oldu

Yayınlanma: 28.03.2025 - 10:30

Güncelleme: 28.03.2025 - 10:31

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınıp tutuklanmasının ardından başlayan protestolar ve eylemlerdeki gözaltılar devam ediyor.

Ünlü isimlerin bir kısmı yaşananlara sessiz kalırken, bazıları ise tepkilerini açıkça dile getiriyor. Sessiz kalan isimlerden biri de ünlü komedyen Cem Yılmaz oldu.

"ÖLÜ TAKLİDİNE DEVAM MI?"

Şarkıcı Atilla Taş da X hesabından yaptığı paylaşımda Yılmaz'ı etiketleyerek "Ölü taklidine devam mı hocam?", "Eğer değer görmek isterseniz, Cem Yılmaz’ın bozuk masa lambası olun!" diye yazdı.

CEM YILMAZ "TT" OLDU

Taş'ın bu paylaşımı sonrası Cem Yılmaz X'te en çok konuşulan isimler arasında yer alarak TT oldu.

Kimi Cem Yılmaz'ın sessiz kalmasını eleştirirken, kimi ise Atilla Taş'ın bu eleştirilerini yersiz buldu.