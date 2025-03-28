Cem Yılmaz'ın 'sessizliği' sosyal medyada gündem oldu
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasından sonra başlayan protestolar ve eylemlerdeki gözaltılar sürerken, bazı ünlü isimler bu konuda "sessiz" kalmayı sürdürüyor. Şarkıcı Atilla Taş, gündeme dair sessiz kalan komedyen Cem Yılmaz'ı hedef aldı. Taş'ın X hesabından yaptığı paylaşımların ardından Cem Yılmaz TT oldu.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınıp tutuklanmasının ardından başlayan protestolar ve eylemlerdeki gözaltılar devam ediyor.
Ünlü isimlerin bir kısmı yaşananlara sessiz kalırken, bazıları ise tepkilerini açıkça dile getiriyor. Sessiz kalan isimlerden biri de ünlü komedyen Cem Yılmaz oldu.
"ÖLÜ TAKLİDİNE DEVAM MI?"
Şarkıcı Atilla Taş da X hesabından yaptığı paylaşımda Yılmaz'ı etiketleyerek "Ölü taklidine devam mı hocam?", "Eğer değer görmek isterseniz, Cem Yılmaz’ın bozuk masa lambası olun!" diye yazdı.
CEM YILMAZ "TT" OLDU
Taş'ın bu paylaşımı sonrası Cem Yılmaz X'te en çok konuşulan isimler arasında yer alarak TT oldu.
Kimi Cem Yılmaz'ın sessiz kalmasını eleştirirken, kimi ise Atilla Taş'ın bu eleştirilerini yersiz buldu.
Etiketler: #Cem Yılmaz #Ekrem İmamoğlu
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