Cem Yılmaz, 'Erşan Kuneri' NFT koleksiyonunu satışa çıkardı

22 Ekim 2021 Cuma, 16:10

Kendi karikatürlerini içeren koleksiyon ile NFT dünyasına adım atan ünlü komedyen Cem Yılmaz, ilk koleksiyonuyla kombine biletler sunmasının ardından şimdi de birlikte dizi izleme teklifi hazırladı.

Kendi profilini içeren koleksiyon kısa sürede satılan Cem Yılmaz standart NFT modelleri için iki kişilik bilet, özel NFT modeli için de kombine ömür boyu iki kişilik bilet hediye etmişti.

Erşan Kuneri dizisinin Netflix platformunda yayınlanacak olması nedeniyle hazırlanan NFT koleksiyonu yine 0.5 ETH minimum teklif miktarıyla OpenSea isimli bir platformda açıldı. Siyah-beyaz özel NFT ise 4 ETH en yüksek teklifi almış durumda.

Cem Yılmaz özel NFT modelini satın alana Erşan Kuneri dizisini ofiste birlikte izleme imkânı sunacak. Üstelik 3 arkadaşını da beraberinde getirebiliyor.

SATIŞLARIN TOPLAM BEDELİ 160 BİN TL’Yİ AŞTI

NFT'lerini satmak için OpenSea isimli bir platformu kullanan Cem Yılmaz, burada önce bazı kadın çizimleri, sonra da kendi avatarlarının bir koleksiyonu açık artırmaya çıkarmıştı. Bunlardan üç tanesi, açık artırmalar sonucunda yeni sahiplerini bulmuştu. Komedyenin NFT'lerini, Whisky Bath kullanıcı adına sahip anonim bir kişi ile Rıza Selçuk Saydam ve Okan Uckun isimli şahıslar satın almıştı.

WebTekno’da yer alan habere göre, bir kadının resmedildiği "000001KIZ" isimli NFT, Yılmaz'ın eserleri arasındaki en değerli parça oldu. Bu NFT, Whisky Bath isimli kullanıcı tarafından tam 5 Ethereum'a, yani yaklaşık olarak 157 bin TL'ye satın alındı. Cem Yılmaz'ın avatarının kırmızı arka plana sahip "CYHEAD000001 RED" isimli versiyonu ise Rıza Selçuk Saydam tarafından 0,53 Ethereum'a satın alındı. Yani bu NFT için 16 bin 600 TL civarında ödeme yapılmış oldu. Yine avatar koleksiyonunda bulunan "CYHEAD000005 NAVY" ise 0,5 Ethereum'a Okan Uckun tarafından satın alındı.