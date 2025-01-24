Cemal Can Canseven nerede askerlik yapacağını açıkladı
Survivor 2020 şampiyonu Cemal Can askerliğini nerede yapacağını Instagram hesabından paylaştı.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), bedelli askerlik yerlerini açıkladı.
Askerlik sonuçlarını merakla bekleyen isimler arasında, Survivor 2020 Ünlüler Gönüllüler yarışmasının şampiyonu Cemal Can Canseven de yer aldı.
29 yaşındaki sosyal medya fenomeni, Instagram hesabından askerlik yapacağı yeri takipçileriyle paylaştı.
Canseven, gönderisinde "Manisa/Alaşehir. Haziranda görüşürüz. Devre arkadaşlarımı bulmam lazım, bana ulaşın" notunu düşerek heyecanını dile getirdi.
Etiketler: #survivor #Cemal Can Canseven
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