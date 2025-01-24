Cemal Can Canseven nerede askerlik yapacağını açıkladı

Survivor 2020 şampiyonu Cemal Can askerliğini nerede yapacağını Instagram hesabından paylaştı.

Cemal Can Canseven nerede askerlik yapacağını açıkladı
Abone Ol google-news
cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 24.01.2025 - 10:02

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), bedelli askerlik yerlerini açıkladı.

Askerlik sonuçlarını merakla bekleyen isimler arasında, Survivor 2020 Ünlüler Gönüllüler yarışmasının şampiyonu Cemal Can Canseven de yer aldı.

29 yaşındaki sosyal medya fenomeni, Instagram hesabından askerlik yapacağı yeri takipçileriyle paylaştı.

Canseven, gönderisinde "Manisa/Alaşehir. Haziranda görüşürüz. Devre arkadaşlarımı bulmam lazım, bana ulaşın" notunu düşerek heyecanını dile getirdi.


Etiketler: #survivor #Cemal Can Canseven

İlgili Haberler

Survivor'da eleme adayı kim oldu? Survivor All Star'da takım oyununu kim kazandı, eleme adayları kim oldu?

Survivor'da eleme adayı kim oldu? Survivor All Star'da takım oyununu kim kazandı, eleme adayları kim oldu?
Survivor'da dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 20 Ocak Salı günü Survivor'da eleme adayı kim oldu?

Survivor'da dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 20 Ocak Salı günü Survivor'da eleme adayı kim oldu?
Survivor'da kim elendi? Kaan mı Melih mi elendi? Survivor 2025 elenen isim kim oldu?

Survivor'da kim elendi? Kaan mı Melih mi elendi? Survivor 2025 elenen isim kim oldu?
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler