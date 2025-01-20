Yayınlanma: 20.01.2025 - 23:30

Güncelleme: 21.01.2025 - 00:27

Survivor All Star 2025, nefes kesen anlarıyla izleyicileri ekran başına kilitlemeye devam ediyor. Sezon boyunca artan rekabet, yarışmacılar arasındaki mücadeleyi daha da artırırken, yeni dokunulmazlık haftasında takımların dengesi yeniden şekillenmeye başladı. Peki, Survivor'da dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 20 Ocak Salı günü Survivor'da eleme adayı kim oldu? İşte, ayrıntılar...

SURVIVOR'DA DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor'da haftanın ilk dokunulmazlık oyununu Gönüllüler takımı kazandı.

SURVIVOR'DA ELEME ADAYI KİM OLDU?

All Star ünlüler takımı arasından ilk eleme adayı Göksu oldu.