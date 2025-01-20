Survivor'da dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 20 Ocak Salı günü Survivor'da eleme adayı kim oldu?
Survivor All Star 2025'te heyecan dolu mücadeleler hız kesmeden devam ediyor. Dokunulmazlık oyunlarında yaşanan gelişmeler, takımlar arasındaki dengeleri yeniden şekillendiriyor. Peki, Survivor'da dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 20 Ocak Salı günü Survivor'da eleme adayı kim oldu?
Survivor All Star 2025, nefes kesen anlarıyla izleyicileri ekran başına kilitlemeye devam ediyor. Sezon boyunca artan rekabet, yarışmacılar arasındaki mücadeleyi daha da artırırken, yeni dokunulmazlık haftasında takımların dengesi yeniden şekillenmeye başladı. Peki, Survivor'da dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 20 Ocak Salı günü Survivor'da eleme adayı kim oldu? İşte, ayrıntılar...
SURVIVOR'DA DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?
Survivor'da haftanın ilk dokunulmazlık oyununu Gönüllüler takımı kazandı.
SURVIVOR'DA ELEME ADAYI KİM OLDU?
All Star ünlüler takımı arasından ilk eleme adayı Göksu oldu.
En Çok Okunan Haberler
-
- İmamoğlu hakkında jet soruşturma!
- IBAN ile para transferinde yeni dönem!
- Ümit Özdağ gözaltına alındı!
- 'Adayımız hazır' sözü üzerine açıklama
- Kapansın tarikatlar kurtulsun Müslümanlar
- CHP Gençlik Kolları Başkanı'na soruşturma!
- Celal Şengör'den, Erdoğan için ilginç ifadeler
- Yargıdaki AKP gerçeğini açıkladı
- Aynı şekilde paylaşım yapanlara da soruşturma
- CHP'li yetkililer Cumhuriyet mikrofonuna konuştu