Yayınlanma: 20.01.2025 - 00:18

Güncelleme: 20.01.2025 - 00:25

Survivor All Star 2025, nefes kesen anlarıyla izleyicileri ekran başına kilitlemeye devam ediyor. Sezon boyunca artan rekabet, yarışmacılar arasındaki mücadeleyi daha da artırırken, haftanın adaya veda eden ismi bu gece belli oluyor. Peki, Survivor'da kim elendi? Kaan mı Melih mi elendi? Survivor 2025 elenen isim kim oldu?

SURVIVOR'DA ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor'da haftanın son oyunu olan ödül oyununu Gönüllüler takımı kazandı.

SURVİVOR 2025 BU HAFTA ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?

Son dokunulmazlık oyununu ise gönüllüler takımı kazandı. Böylece eleme adayları All Star takımından Batuhan seçildi. Gönüller takımından ise potaya giden isimler, Doğuş, Melih ve Kaan oldu. Dört isim düello oynadı ve son iki eleme adayı Kaan ve Melih oldu.

SURVIVOR'DA KİM ELENDİ?

Kaan Kazgan ve Melih eleme oyununda karşı karşıya geliyor. Elenen isim Kaan Kazgan oldu.