Yayınlanma: 29.03.2025 - 17:03

Güncelleme: 29.03.2025 - 17:03

Geçtiğimiz yıl gerçekleşen Miss Turkey yarışmasında 'Supranational' seçilen Cemre Üker'in ünvanı, Miss Supranational yarışmasına katılamayacağı için geri alındı. Miss Turkey tarafından açıklamada; yarışmada Türkiye'yi Candan Şeviktürk'ün temsil edeceğini duyuruldu. Peki, Cemre Üker kimdir? Miss Turkey unvanı geri alınan Cemre Üker kaç yaşında?

CEMRE ÜKER KİMDİR?

2024 Miss Turkey'de ikinci olan Cemre Üker, 8 numara ile podyuma çıkmıştı. Üker, Paris School Of Business Uluslararası Pazarlama ve İş Geliştirme yüksek lisans öğrencisi. 26 yaşındaki Miss Turkey güzeli, 1,79 boyunda ve çok iyi piyano çalıyor.

Üker, ülkemizi Miss Supranational'da temsil edecekti ancak yarışmaya katılmayacağını bildirdi. Cemre Üker, ''İçinde bulunduğum bazı resmi süreçler nedeniyle ne yazık ki haziran ayında gerçekleşecek yarışmaya katılamayacağım.'' sözlerine yer verdi. Bu sebeple de Miss Turkey, unvanlarının geri alındığını açıklandı.