O halleri çok konuşulmuştu: Cenk Eren neden estetik yaptırdığını açıkladı!

Yayınlanma: 27.01.2025 - 16:14

Güncelleme: 27.01.2025 - 16:14

Ünlü şarkıcı Cenk Eren, estetik operasyon geçiren ünlüler arasına katıldı. Geçtiğimiz yıl yüz gerdirme ameliyatı olan 58 yaşındaki sanatçı, son haliyle hayranlarının dikkatini çekti.

Operasyondan dokuz gün sonra sosyal medya hesabından yüzünün yeni halini paylaşan Eren, "Nerelerdesin diye sorup duruyordunuz?" mesajını yazarak takipçilerine seslenmişti.

Sosyal medya hesaplarını aktif bir şekilde kullanan Cenk Eren, estetik operasyonunun üzerinden bir yıl geçmesinin ardından neden böyle bir karar aldığını açıkladı.

"CEVAP VERİYORUM"

Yeni bir fotoğrafını takipçilerinin beğenisine sunan Eren, esprili bir şekilde şu ifadeleri kullandı:



"Bana dediler ki 'Cenk Bey neden ameliyat oldunuz?' Cevap veriyorum: Böyle görünmek için... Saygılar, sevgiler."

Cenk Eren’in açıklaması, sosyal medyada büyük ilgi topladı.